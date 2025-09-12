"Chiesa non contento": l’ex Juve scartato dal Liverpool, Slot spiega tutto

"È una delle cose più difficili da fare per un manager. Già non è facile dire a un giocatore che non giocherà, lo è ancora di più dirgli che non è in lista". Così Arne Slot commenta l'esclusione di Federico Chiesa dalla lista dei convocati per gli impegni di Champions League . L'ex attacante della Juventus, reduce da una stagione ai margini della rosa del Liverpool, ha ritrovato spazio prendendo parte alle ai primi tre appuntamenti di Premier League, subentrando dalla panchina in tutte le occasioni e prendendosi la scena di Anfield con la rete del ritrovato vantaggio nel match d'esordio contro il Bournemouth , poi vinta dai padroni di casa per 4-2. Tuttavia, guardando all'Europa, il tecnico dei Reds ha dato la precedenza ai nuovi innesti per cui la società non ha badato a spese nel corso della sessione di mercato: vedi i 144 milioni versati nelle casse del Newcastle per rilevare il cartellino di Alexander Isak . All'appello di Slot hanno così risposto presente anche Florian Wirtz , Jeremie Frimpong , Hugo Ekitike e l'altro azzurro in rosa Giovanni Leoni .

Slot: "Chiesa non era contento"

Queste le parole del tecnico sulla reazione del campione d'Europa con la Nazionale, che alla sua seconda stagione a Liverpool punta inoltre a ritrovare la convocazione in Azzurro: "Gli ho spiegato le ragioni della scelta. Non era contento, ovviamente - ha dichiarato in conferenza stampa - . Ma penso che abbia compreso le mie motivazioni, il che non significa che le abbia condivise. Comunque non mi ha detto che non le ha condivise. Ad ogni modo mi ha dato una risposta di quelle che vuoi sentire da un giocatore, ossia che è pronto a dare una mano alla squadra nelle coppe nazionali e in campionato. Questo è un aspetto da sottolineare, ma credo che lo abbia dimostrato con i fatti perché pur non essendo stato selezionato ha lavorato duramente in questi giorni per farsi trovare pronto per le prossime partite. E questo è più importante delle parole". L'agenda dei campioni d'Inghilterra, reduci dal successo interno sull'Arsenal per 1-0, ha ora in programma la trasferta di Burnley del 14 settembre. A seguire, l'esordio in Champions contro l'Atletico Madrid previsto per mercoledì 17 ad Anfield. Giunto a Liverpool nell'agosto 2024, Chiesa ha accumulato 17 presenze complessive con un bilancio aggiornato di 3 reti e 2 assist.