Leoni infortunato, Slot: "Le emozioni di un giocatore dicono molto". Sul super match di Chiesa...

Il debutto di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool si è trasformato rapidamente in un incubo. Il giovane difensore ex Parma è sceso in campo ad Anfield nella sfida valida per i sedicesimi di finale di EFL Cup contro il Southampton , ma la sua partita è durata appena un’ora. Un infortunio al ginocchio lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella, lasciando preoccupazione tra tifosi e staff tecnico. Nonostante questo colpo, i Reds hanno comunque portato a casa la vittoria per 2-1 , assicurandosi l’accesso agli ottavi. Mattatore della serata è stato Federico Chiesa , protagonista con due assist decisivi. Al termine della gara, Arne Slot ha analizzato il match, soffermandosi sul ko di Leoni, sul contributo dell’ex Juve e sulle performance complessive della squadra.

L'infortunio di Leoni preoccupa il Liverpool: le parole di Slot

Giovanni Leoni ha vissuto una serata molto positiva, almeno fino al minuto dell'infortunio con la maglia del Liverpool. Il giovane centrale ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo poco più di un'ora, trasportato fuori in barella a causa di un infortunio che, secondo le prime impressioni, potrebbe essere grave. Arne Slot, in conferenza stampa, ha manifestato tutta la sua preoccupazione: "È molto giù di morale, ha capito subito che qualcosa non andava. In questi casi bisogna aspettare il giorno dopo per una risonanza che chiarisca l’entità del problema". Il tecnico ha citato un episodio simile accaduto in Eredivisie, a Ruben Van Bommel, sottolineando quanto le reazioni emotive dei giocatori possano essere indicative della gravità dell’infortunio. Il club resta ora in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del difensore.

Federico Chiesa decisivo: assist e sacrificio per i Reds

Grande protagonista del match è stato Federico Chiesa, che ha messo lo zampino in entrambi i gol del Liverpool. Prima ha servito un assist perfetto a Isak per il momentaneo 1-0, poi nel finale ha innescato Ekitike per il gol vittoria. Arne Slot ha speso parole importanti per l’ex Juventus, elogiandone l’impegno e l’attitudine: "Non è un caso che sia stato lui a fare la differenza. È stato il più attivo, il più coinvolto, quello che ha lottato di più". Il tecnico olandese ha evidenziato come l’approccio giusto e il sacrificio siano fondamentali per guadagnarsi minuti e spazio all’interno di una squadra ricca di talento: "Questo è anche il modo per rientrare in squadra o per ottenere tutti i minuti di gioco che si desiderano". Chiesa, grazie alla sua prestazione, sembra aver imboccato la strada giusta per ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione.