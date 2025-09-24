Leoni shock, l'infortunio è grave: rottura del legamento crociato sinistro

Il debutto di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool si è trasformato rapidamente in un incubo. Il giovane difensore ex Parma è sceso in campo ad Anfield nella sfida valida per i sedicesimi di finale di EFL Cup contro il Southampton, ma la sua partita è durata appena un’ora. Un infortunio lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella, lasciando preoccupazione tra tifosi e staff tecnico. Preoccupazione che è stata poi confermata dagli esami del giorno dopo: per il giovanissimo centrale rottura del legamento crociato sinistro. I Reds hanno comunque portato a casa la vittoria per 2-1, assicurandosi l’accesso agli ottavi. Mattatore della serata è stato Federico Chiesa, protagonista con due assist decisivi. Ma in casa Liverpool resta l'amaro per il durissimo infortunio rimediato dal centrale azzurro.
Liverpool, Slot e l'infortunio di Leoni
Giovanni Leoni ha vissuto una serata molto positiva, almeno fino al minuto dell'infortunio con la maglia del Liverpool. Il giovane centrale ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo poco più di un'ora, trasportato fuori in barella a causa di un infortunio rivelatosi poi gravissimo. Già ieri dopo la partita il tecnico dei Reds Arne Slot, in conferenza stampa, aveva manifestato tutta la sua preoccupazione: "È molto giù di morale, ha capito subito che qualcosa non andava. In questi casi bisogna aspettare il giorno dopo per una risonanza che chiarisca l’entità del problema". Il tecnico ha citato un episodio simile accaduto in Eredivisie, a Ruben Van Bommel, sottolineando quanto le reazioni emotive dei giocatori possano essere indicative della gravità dell’infortunio. E anche nel caso di Leoni è stato così.
Chiesa e il problema di Leoni
A parlare dopo il match anche Federico Chiesa che aveva commentato così, a caldo, il guaio fisico avuto da Leoni, costretto ad abbandonare il campo in barella e con le mani sul volto: "Purtroppo mi dispiace per quello che gli è successo. Non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente, ma spero che non sia nulla di grave perché ha un futuro brillante davanti a sé". Poi ha aggiunto: "È un ragazzo fantastico e un grande calciatore. Ha solo 18 anni. L’ho visto l’anno scorso in Serie A e aveva già mostrato tranquillità con il pallone tra i piedi e un grande senso difensivo, come i vecchi difensori di una volta. Spero davvero che non sia nulla di grave". Purtroppo gli esami hanno invece dato un durissimo esito per il difensore.
Slot tra soddisfazione e critiche: “Alcuni devono dare di più”
Nonostante la vittoria, Arne Slot non si è detto pienamente soddisfatto della prestazione complessiva della squadra. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà di un gruppo formato da diversi giocatori non ancora in condizione ottimale o alla prima apparizione stagionale, ma ha voluto mandare un messaggio chiaro: "Accetto che non si giochi come una squadra rodata, ma voglio sempre vedere impegno e voglia di lottare". Senza fare nomi, Slot ha lasciato intendere di essere rimasto deluso da alcune individualità: "Non dirò chi mi ha deluso, ma sono sicuro che i diretti interessati lo sanno già". Un richiamo forte, utile per alzare l’asticella in vista dei prossimi impegni e motivare chi ha ancora tanto da dimostrare.
Isak segna il primo gol: “Non è ancora al top, ma crescerà”
L’altro nome finito sotto i riflettori è stato quello di Alexander Isak, autore del suo primo gol con la maglia del Liverpool. Arrivato da poco e ancora lontano dalla migliore condizione fisica, l’attaccante svedese ha comunque lasciato il segno. Slot ha spiegato che il club è consapevole del suo stato attuale: "Lo abbiamo preso sapendo che non era al 100%. Deve ancora completare la sua preparazione". Il tecnico ha anche sottolineato come, a causa dei minuti limitati finora accumulati, fosse normale attendere un po’ prima di vederlo a segno. "È il giocatore più costoso nella storia del calcio britannico, eppure pochi ne parlano. Forse è un bene, ma presto ci aspettiamo molto di più da lui. Dopo la prossima sosta ci aspettiamo possa aver concluso la sua preparazione e potremo aspettarci ancora di più da lui. Ma fino a ora sono molto contento di quello che ho visto". Una crescita graduale, quindi, ma il gol contro il Southampton potrebbe essere il primo di una lunga serie.
Sull'espulsione di Ekitike
Slot ha parlato anche del rosso ricevuto da Ekitike: "Le mie parole sono state “inutile”, sì. E “stupido”. Sì, lo era. Il primo era già inutile e in una certa misura stupido, perché devi controllare le tue emozioni. So quanto sia difficile se giochi in Premier League o in qualsiasi campionato del mondo. Ma è sempre meglio controllare le proprie emozioni e, se non riesci a farlo, comportati in modo da non ricevere un cartellino giallo. L'ho detto anche a lui e l'ho già detto a numerosi media: se segni in una finale di Champions League all'87° minuto dopo aver superato tre giocatori e aver colpito l'angolo superiore, forse posso capire che tu pensi: “È tutto merito mio, cosa ho fatto?”. Ma io sono all'antica, ho 47 anni e forse sono vecchio. Non ho mai giocato a questi livelli, ma ho segnato qualche gol e se avessi segnato un gol come questo, mi sarei girato e mi sarei avvicinato, in questa situazione, a Federico Chiesa e gli avrei detto: “Questo gol è tutto merito tuo, non mio”. Quindi, sì, inutile, non intelligente. Tu lo definisci stupido. Anch'io lo definisco stupido, tra l'altro".
Chiesa decisivo: assist e sacrificio per i Reds
In campo grance protagonista del match è stato Federico Chiesa, che ha messo lo zampino in entrambi i gol del Liverpool. Prima ha servito un assist perfetto a Isak per il momentaneo 1-0, poi nel finale ha innescato Ekitike per il gol vittoria. Arne Slot ha speso parole importanti per l’ex Juventus, elogiandone l’impegno e l’attitudine: "Non è un caso che sia stato lui a fare la differenza. È stato il più attivo, il più coinvolto, quello che ha lottato di più". Il tecnico olandese ha evidenziato come l’approccio giusto e il sacrificio siano fondamentali per guadagnarsi minuti e spazio all’interno di una squadra ricca di talento: "Questo è anche il modo per rientrare in squadra o per ottenere tutti i minuti di gioco che si desiderano". Chiesa, grazie alla sua prestazione, sembra aver imboccato la strada giusta per ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione.
Chiesa su prestazione e premio Mvp
Federico Chiesa ha ricevuto il premio di migliore in campo dopo i due assist e poi parlato della prestazione, soprattutto di quella del gruppo: "Mi sono divertito a giocare. Mi diverto sempre a giocare ad Anfield e per il Liverpool", ha esordito. "Però devo dire che non è stata una grande prestazione da parte della squadra. Avremmo dovuto essere più concentrati fin dall'inizio della partita. Ma alla fine abbiamo vinto, ed era quello che volevamo".
