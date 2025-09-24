Leoni shock, l'infortunio è grave: rottura del legamento crociato sinistro

Il debutto di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool si è trasformato rapidamente in un incubo. Il giovane difensore ex Parma è sceso in campo ad Anfield nella sfida valida per i sedicesimi di finale di EFL Cup contro il Southampton , ma la sua partita è durata appena un’ora. Un infortunio lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella, lasciando preoccupazione tra tifosi e staff tecnico. Preoccupazione che è stata poi confermata dagli esami del giorno dopo: per il giovanissimo centrale rottura del legamento crociato sinistro . I Reds hanno comunque portato a casa la vittoria per 2-1 , assicurandosi l’accesso agli ottavi. Mattatore della serata è stato Federico Chiesa , protagonista con due assist decisivi. Ma in casa Liverpool resta l'amaro per il durissimo infortunio rimediato dal centrale azzurro.

Liverpool, Slot e l'infortunio di Leoni

Giovanni Leoni ha vissuto una serata molto positiva, almeno fino al minuto dell'infortunio con la maglia del Liverpool. Il giovane centrale ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo poco più di un'ora, trasportato fuori in barella a causa di un infortunio rivelatosi poi gravissimo. Già ieri dopo la partita il tecnico dei Reds Arne Slot, in conferenza stampa, aveva manifestato tutta la sua preoccupazione: "È molto giù di morale, ha capito subito che qualcosa non andava. In questi casi bisogna aspettare il giorno dopo per una risonanza che chiarisca l’entità del problema". Il tecnico ha citato un episodio simile accaduto in Eredivisie, a Ruben Van Bommel, sottolineando quanto le reazioni emotive dei giocatori possano essere indicative della gravità dell’infortunio. E anche nel caso di Leoni è stato così.

Chiesa e il problema di Leoni

A parlare dopo il match anche Federico Chiesa che aveva commentato così, a caldo, il guaio fisico avuto da Leoni, costretto ad abbandonare il campo in barella e con le mani sul volto: "Purtroppo mi dispiace per quello che gli è successo. Non sappiamo ancora cosa sia successo esattamente, ma spero che non sia nulla di grave perché ha un futuro brillante davanti a sé". Poi ha aggiunto: "È un ragazzo fantastico e un grande calciatore. Ha solo 18 anni. L’ho visto l’anno scorso in Serie A e aveva già mostrato tranquillità con il pallone tra i piedi e un grande senso difensivo, come i vecchi difensori di una volta. Spero davvero che non sia nulla di grave". Purtroppo gli esami hanno invece dato un durissimo esito per il difensore.