Leoni, che sfortuna! S’è rotto il crociato. Chiesa può rientrare nella lista Champions del Liverpool

LONDRA - Minuto 79 di una sfida infrasettimanale più complicata del previsto. Un normale intervento di gioco, uno di quelli abituali per chi di mestiere fa il difensore: una gamba che si allunga alla ricerca del pallone ma che poi ricade male sul prato. Subito dopo, quel grido secco, inconfondibile, di dolore misto a paura, che quasi sempre annuncia la peggiore fra le diagnosi che un calciatore possa ricevere. Purtroppo è successo anche stavolta: Giovanni Leoni si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro , proprio al suo esordio davanti a quel pubblico che, in meno di novanta minuti, aveva già capito perché i Reds hanno deciso di investire 35 milioni di euro su un ragazzo di appena 18 anni. Spesso, purtroppo, talento e sfortuna vanno a braccetto. È la storia di tanti campioni. E, forse, anche quella di Leoni: un predestinato a cui la sorte ha giocato un colpo bassissimo , facendogli provare – in poco più di un’ora – prima la più bella delle emozioni, quella dell’esordio da protagonista in un tempio del calcio come Anfield, e poi la più brutta di tutte. Definirla una beffa è un eufemismo.

Slot: "È molto giù. La reazione dice tanto"

Ora il ragazzino cresciuto nelle giovanili del Padova ha davanti a sé un lungo percorso di recupero: si parla di almeno sei o sette mesi. Ma il tempo gioca dalla sua parte, e quel sogno interrotto bruscamente sul più bello riprenderà tra qualche mese, esattamente da dove si è interrotto. "È molto giù, perché ha capito immediatamente che qualcosa non va", aveva raccontato Slot martedì sera, dopo la sfida di Coppa di Lega vinta – non senza soffrire – contro il Southampton. "Di solito, come reagisce un giocatore ti dice molto. Speriamo per il meglio". Le prime impressioni, però, sono state purtroppo confermate dagli esami strumentali effettuati ieri. Una perdita pesante anche per la Nazionale italiana, di cui Leoni è già entrato a far parte lo scorso agosto, convocato dal nuovo CT Gennaro Gattuso, grande estimatore del difensore ex Parma: "Leoni mi ha colpito contro Lukaku l’anno scorso. Penso sia pronto: ha la giusta sfacciataggine e la giusta personalità", aveva dichiarato Gattuso nelle scorse settimane. Un debutto con gli Azzurri che, per il classe 2006, è ora solo rimandato.

Chiesa: "Ha un futuro brillante"

Un destino, quello di Leoni, paradossalmente simile a quello del suo compagno di squadra, Federico Chiesa, che nel gennaio 2022 – quando ancora vestiva la maglia della Juventus – subì lo stesso identico infortunio. Il tutto, fra l’altro, è accaduto proprio nel giorno che ha segnato, probabilmente, la miglior prestazione dell’ex bianconero da quando, poco più di un anno fa, si è trasferito nel Merseyside: suoi gli assist per le reti di Isak e di Ekitike, che hanno permesso ai Reds di battere i Saints in una gara che, soprattutto nel primo tempo, era stata molto complicata. Eppure, le prime parole di Chiesa nel post-partita sono state tutte per il giovane compagno: "Mi dispiace molto per quello che gli è successo. Non sappiamo ancora con esattezza l’entità dell’infortunio, ma spero non sia nulla di grave, perché ha un futuro brillante davanti a sé", aveva detto l’ex Juve, definendo Leoni "un ragazzo fantastico e un grande calciatore". Ora, ironia della sorte, proprio l’infortunio di Leoni libera un posto nella lista Champions dei Reds. Infatti, da questa stagione, i club possono sostituire in lista i giocatori colpiti da gravi infortuni (almeno 60 giorni di stop). L’indiziato numero uno a occupare quella casella? Proprio Chiesa, che qualche settimana fa era stata la più clamorosa delle esclusioni decise da Slot.