Slot e l'annuncio sull'infortunio di Leoni: "Fuori un anno". Poi la novità su Chiesa

"Fuori un anno". L'esito dell'infortunio occorso a Giovanni Leoni e la conferma di Slot in conferenza, pochi giorno dopo il problema accusato in Carabao Cup contro il Southampton . Il match, vinto per 2-1 ad Anfield martedì sera, avrebbe dovuto segnare un momento speciale per il diciottenne italiano. Purtroppo, l'esordio è stato bruscamente interrotto all'81° minuto da una caduta scomposta dopo un intervento sulla fascia sinistra. Leoni è stato costretto a lasciare il campo con l’aiuto dello staff medico. Alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Crystal Palace , l’allenatore dei Reds ha aggiornato i media con notizie tutt'altro che confortanti.

Leoni fuori un anno

Durante la consueta conferenza stampa prepartita, Slot ha parlato apertamente delle condizioni del giovane difensore. I nuovi esami hanno confermato la diagnosi temuta: "Si è rotto il legamento crociato anteriore e questo significa che sarà fuori per un anno", ha dichiarato il tecnico olandese con tono visibilmente dispiaciuto. Un duro colpo per un ragazzo che stava vivendo un momento importante della sua giovane carriera. "Essendo così giovane, arrivato in un nuovo Paese e avendo giocato così bene nella prima partita... È molto difficile accettare gli aspetti positivi", ha aggiunto il tecnico. Nonostante la gravità della situazione, l'allenatore ha provato a vedere oltre: "Non c'è mai un lato positivo, ma si cerca sempre di guardarlo, ovvero che è ancora molto giovane, quindi ha ancora molti anni davanti a sé prima di riprendersi da un infortunio così grave". Poi i discorsi si sono spostati su Chiesa, legati anche all'infortunio di Leoni.

Chiesa e la lista Champions

Nel corso dello stesso incontro con la stampa, al tecnico è stato chiesto anche se, alla luce del nuovo scenario, Federico Chiesa possa entrare a far parte della lista per la Champions League. La risposta di Slot non ha lasciato spazio a dubbi: "Sì, l'ultima cosa è vera", ha confermato. La situazione di Leoni, sebbene drammatica, potrebbe dunque aprire spazio al talento della Nazionale italiana, che in questa stagione è ripartito forte con il Liverpool. Slot, però, non ha approfondito ulteriormente il tema, lasciando intendere che ulteriori decisioni verranno prese a tempo debito. La possibilità di inserire Chiesa in lista rappresenterebbe una mossa importante in vista delle prossime sfide europee. Resta ora da capire se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi giorni. Di certo, l’infortunio di Leoni ha avuto un impatto significativo non solo sul piano emotivo, ma anche sulle strategie della squadra.