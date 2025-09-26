Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Liverpool non dimentica Diogo Jota: ha pagato l'intero contratto alla sua famiglia

Con un gesto degno della sua grandezza, il club ha onorato l'accordo con il nazionale portoghese, scomparso assieme al fratello André Silva il 3 luglio scorso. Slot: "Molti potrebbero pensare che tutto questo sia normale, ma nel calcio non è così"
Xavier Jacobelli
1 min
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

Succede immancabilmente ad Anfield, dall'inizio della nuova stagione. Ogni volta che il Liverpool scende in campo, al minuto 20 scatta un applauso scrosciante lungo almeno sessanta secondi. Il 20 è il numero della maglia che indossava Diogo Jota, l'attaccante del Reds scomparso il 3 luglio scorso, a 28 anni, vittima di un tragico incidente stradale insieme con il fratello André Silva, 25 anni, punta del Penafiel, club della Liga Por

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte