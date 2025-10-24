Chiesa-Liverpool, forse arriva la svolta: i tifosi lo hanno premiato così

La vita al Liverpool per Federico Chiesa , in poco più di 12 mesi, si è completamente ribaltata. Dopo l'arrivo ai Reds l'estate del 2024, la sua esperienza agli ordini di Arne Slot non è andata come sperata. Ma l'avvio di questa stagione è stato totalmente diverso , e infatti l'ex Juve ha vinto il premio come miglior giocatore del Liverpool nel mese di settembre . Il numero 14 dei Reds, che è risultato il più votato dai tifosi, ha ritirato il premio all'AXA Training Centre.

Chiesa, il rendimento al Liverpool

Chiesa al Liverpool nel pese di settembre ha collezionato 3 presenze contribuendo a segnare 3 gol. Prima la vittoria al terzo turno della Carabao Cup contro il Southampton ad Anfield, dove l'ala ha fornito un assist sia ad Alexander Isak che a Hugo Ekitike nel successo per 2-1, conquistando il titolo di Carlsberg Player of the Match. Pochi giorni dopo si è alzato dalla panchina nella sfida di Premier League contro il Crystal Palace, segnando il gol del momentano 1-1 prima che i Reds subissero la rete del ko da Nketiah. L'ex Juve vince il premio per la prima volta nella sua carriera nei Reds dopo aver superato tutti nel sondaggio tra i tifosi, che hanno votato sui canali ufficiali del club. Chiesa ha ottenuto il 34% dei voti, davanti Alisson Becker (18%) e Ryan Gravenberch (anche lui 18%).

Miglior giocatore di settembre

Così si è espresso Chiesa ai canali ufficiali del club: "Certo, sono contento di aver vinto questo premio. Grazie ai tifosi per il supporto e per aver votato per me. Preferirei non ottenerlo in futuro e vincere altre partite. Ma grazie ancora. Il supporto è sempre stato incredibile. Cerco di dare il massimo in campo per i tifosi e per il Liverpool. Mi piace vedere che i tifosi apprezzano davvero quello che sto facendo".

E ancora: "Ero felice dopo la partita del Southampton perché abbiamo vinto, ma poi col Crystal Palace non siamo riusciti a vincere e non siamo riusciti nemmeno a pareggiare. Non ero contento alla fine della partita perché il mio gol non è servito speriamo di cambiare le cose in futuro. Qualunque sia il minuto che sto giocando, cerco di dare il massimo, cerco di aiutare la squadra, rimanere positivo e cercare di avere un impatto. È per questo che sono qui. Spero di continuare a spingere e di continuare a restituire qualcosa ai tifosi".