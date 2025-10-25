Liverpool, per uscire dalla crisi serve il vero Salah

Il rotondo 5-1 con cui il Liverpool si è sbarazzato dell’Eintracht è la prima - e più importante - risposta alle tante critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni, a causa delle 4 sconfitte consecutive rimediate nelle gare precedenti a quella di Francoforte (non accadeva da novembre 2014). Una vittoria, quella in Champions, che va inquadrata come un buon segnale, ma non certo come un certificato ufficiale di guarigione. Per quello ci vorrà ancora un po’, o meglio: sarà necessario mettere in fila diverse vittorie, a partire dalla sfida di stasera a Brentford. Importante, però, almeno quanto i risultati, sarà anche ritrovare quelle sicurezze tattiche e tecniche che, in questo inizio di stagione, anche quando i Reds sembravano saper solo vincere, non si sono mai davvero viste. Innanzitutto a livello difensivo: la squadra di Slot ha mostrato fragilità importanti, tanto che quasi mai è riuscita a mantenere la propria porta inviolata: sono già undici le reti subite in Premier, addirittura otto in più della capolista Arsenal. Questo è, indubbiamente, uno dei problemi che Slot sarà chiamato a risolvere. Non l’unico. Un altro, per esempio, è quello di riportare all’originario splendore alcuni pezzi pregiati della rosa. Uno su tutti: Mo Salah . In questa prima parte di stagione, infatti, l’egiziano è apparso il più in difficoltà fra i senatori del Liverpool.

Salah: numeri impietosi

Tanto che il confronto con la passata stagione risulta impietoso: un anno fa, a questo punto, Salah aveva già messo a segno 7 reti e altrettanti assist in Premier. In questa stagione, invece, le reti realizzate in campionato sono solo 3, e 2 i palloni vincenti regalati ai compagni. Un Salah che, dunque, fatica a essere protagonista e a confermarsi il trascinatore di una squadra che quel titolo vinto a maggio lo ha costruito proprio sulle sue magie (29 reti e 18 assist: questo il bottino dell’egiziano nella scorsa Premier). Mercoledì sera, in Germania, Slot ha deciso di farlo riposare, schierando un trio offensivo tutto muscoli e corsa, Ekitike, Isak e Gakpo, con alle spalle un Wirtz apparso finalmente più a suo agio e autore di 2 assist. Stasera, però, complice anche l’infortunio all’inguine di Isak, Salah dovrebbe tornare al suo posto nel tridente dei Reds. Anche perché la fiducia del tecnico nel suo fuoriclasse rimane intatta, come lo stesso Slot ha sottolineato alla vigilia: “L’ultima cosa di cui mi preoccupo è che Salah segni di nuovo. Lo ha fatto per tutta la vita e mi aspetto che lo faccia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha ammesso l’allenatore dei Reds, il quale, parlando delle cause di questo calo di squadra e dei singoli, non ha nascosto come “i numerosi cambiamenti in rosa hanno costretto tutti a ritrovare nuovi meccanismi di squadra”.