"Ero a pezzi, non me lo toglievo dalla testa": il pensiero per Diogo Jota è da brividi

"Oggi non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota . Abbiamo parlato tanto di andare ai Mondiali. So che oggi mi sorriderà. Sono così felice che sia finita così". È il pensiero che Andy Robertson ha rivolto all'ex attaccante del Liverpool, tragicamente scomparso il 3 luglio 2025 all'età di 28 anni a causa di un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il fratello calciatore Andre Silva di quattro anni più giovane. Una scomparsa che ha sconvolto il mondo dello sport e non solo, con i giocatori dei Reds che non perdono occasione per ricordare il loro ex compagni. Così, lo scozzese è intervenuto al termine della vittoria sulla Danimarca valida per la corsa ai Mondiali 2026 e che è valsa la qualificazione per la selezione di Steve Clark .

Robertson: "Non riuscivo a toglermelo dalla testa"

Queste le parole del difensore classe '94: "È diverso rispetto ai grandi momenti vissuti con il Liverpool. Credo di averlo nascosto bene, ma oggi ero a pezzi. Sapevo che, alla mia età, questa sarebbe stata la mia ultima occasione che avevo per partecipare ai Mondiali. E non riuscivo a togliermi dalla testa il mio amico Diogo Jota. Abbiamo parlato tanto insieme della Coppa del Mondo e di lui che non c'è andato per infortunio e di me che sono rimasto a casa perché la mia nazionale non s'era qualificata". Giunto a Liverpool nel settembre 2020, Djogo Jota ha accumulato 182 presenze con la maglia dei Reds realizzando 65 reti e servendo 26 assist. Nel suo palmarès, 1 Premier League (2024-2025), 1 Fa Cup (2021-2022), 2 Carabao Cup (2021-2022, 2023-2024) e 1 Community Shield (2022), a cui si sommano anche le 2 Nations League vinte con il Portogallo (2018-2019, 2024-2025), con cui ha esordito nel 2019 all'età di 22 anni realizzando 14 reti in 49 presenze complessive.