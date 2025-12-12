"Salah verso l'Arabia Saudita": il pranzo con l'ex capitano Liverpool alimenta le voci

"Mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club". È iniziato tutto da qui e il rapporto tra Salah e il Liverpool sembra essersi proprio deteriorato negli ultimi giorni. L'attaccante egiziano ha parlato così dopo il 3-3 in Premier League nello scorso weekend e il risultato è stata l'esclusione dalla sfida di Champions contro l'Inter . Una situazione difficile per lui, per la società e anche per Slot che ha dribblato le domande sul futuro di Momo rimandando ad altre sedi la questione e limitandosi a un "sorpreso dalle sue dichiarazioni". Ma a rendere ancora tutto più particolare è quanto successo nella giornata di mercoledì 10 dicembre.

Salah e Henderson insieme a pranzo

Salah ha colto l’occasione per confrontarsi con l’amico ed ex compagno Jordan Henderson, reduce da un’esperienza di cinque mesi con l’Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Le immagini del The Sun li ritraggono mentre Salah ascolta con attenzione il suo ex capitano del Liverpool, oggi al Brentford. Henderson aveva lasciato Anfield nel 2023 per un trasferimento da 12 milioni di sterline, una scelta che gli aveva attirato critiche da parte di alcuni attivisti LGBTQ+ a causa delle leggi saudite che discrminano i rapporti tra persone dello stesso sesso.

L’incontro alimenta nuove speculazioni sul futuro di Salah

I due calciatori hanno cercato di mantenere un profilo basso entrando nel rinomato ristorante italiano Scalini, a Chelsea, mercoledì pomeriggio. Una fonte ha raccontato a The Sun che entrambi indossavano mascherine in stile Covid e cappelli per evitare di essere riconosciuti: la sorpresa è stata grande quando ci si è resi conto che si trattava di Salah e Henderson. L’idea immediata, ha aggiunto la fonte, è stata: “Salah sta per andare in Arabia Saudita”. Con il futuro dell’attaccante da 250 gol ancora incerto, l’incontro non farà altro che intensificare le voci di un possibile trasferimento in Medio Oriente.