Liverpool, Isak operato per frattura al perone: lunghissimo stop

Pessima notizia in casa Liverpool: Arne Slot dovrà fare a meno di Alexander Isak per un lungo periodo. L'ex Newcastle, unitosi ai Reds nel settembre scorso a fronte di un esborso di 125 milioni di sterline che ne hanno fatto il quarto acquisto più oneroso nella storia del calciomercato (e il più caro della Premier League), è stato costretto a fermarsi durante la trasferta di Londra, dove sabato 20 la formazione ospite ha sconfitto il Tottenham con il finale di 2-1. Un successo festeggiato però solo in parte, proprio a causa delle condizioni dell'attaccante che ha rimediato l'infortunio in occasione del gol del vantaggio, mettendo da subito in allarme la panchina del Liverpool. Come comunicato dallo stesso club, Isak ha rimediato una frattura del perone e si è già sottoposto all'operazione. Probabile uno stop di molti mesi per il giocatore classe '99.