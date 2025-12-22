Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Liverpool, Isak operato per frattura al perone: lunghissimo stop

I Reds perdono l'attaccante che era stato costretto a fermarsi durante la gara contro il Tottenham. Il comunicato ufficiale
2 min
IsakLiverpool
Liverpool

Liverpool

Tutte le notizie sulla squadra

Pessima notizia in casa Liverpool: Arne Slot dovrà fare a meno di Alexander Isak per un lungo periodo. L'ex Newcastle, unitosi ai Reds nel settembre scorso a fronte di un esborso di 125 milioni di sterline che ne hanno fatto il quarto acquisto più oneroso nella storia del calciomercato (e il più caro della Premier League), è stato costretto a fermarsi durante la trasferta di Londra, dove sabato 20 la formazione ospite ha sconfitto il Tottenham con il finale di 2-1. Un successo festeggiato però solo in parte, proprio a causa delle condizioni dell'attaccante che ha rimediato l'infortunio in occasione del gol del vantaggio, mettendo da subito in allarme la panchina del Liverpool. Come comunicato dallo stesso club, Isak ha rimediato una frattura del perone e si è già sottoposto all'operazione. Probabile uno stop di molti mesi per il giocatore classe '99.

Il comunicato del Liverpool

Questa la nota ufficiale del club: "Alexander Isak è stato operato con successo per l'infortunio rimediato sabato. L'attaccante del Liverpool si è infortunato mentre segnava il primo gol contro il Tottenham ed è stato pertanto sostituito. Dopo la diagnosi, è stata eseguita un'operazione per un infortunio alla caviglia che includeva una frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, senza che sia ancora possibile stabilire un termine per il suo rientro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS