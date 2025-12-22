Liverpool, Isak operato per frattura al perone: lunghissimo stop

Pessima notizia in casa Liverpool: Arne Slot dovrà fare a meno di Alexander Isak per un lungo periodo. L'ex Newcastle, unitosi ai Reds nel settembre scorso a fronte di un esborso di 125 milioni di sterline che ne hanno fatto il quarto acquisto più oneroso nella storia del calciomercato (e il più caro della Premier League), è stato costretto a fermarsi durante la trasferta di Londra, dove sabato 20 la formazione ospite ha sconfitto il Tottenham con il finale di 2-1. Un successo festeggiato però solo in parte, proprio a causa delle condizioni dell'attaccante che ha rimediato l'infortunio in occasione del gol del vantaggio, mettendo da subito in allarme la panchina del Liverpool. Come comunicato dallo stesso club, Isak ha rimediato una frattura del perone e si è già sottoposto all'operazione. Probabile uno stop di molti mesi per il giocatore classe '99.
Il comunicato del Liverpool
Questa la nota ufficiale del club: "Alexander Isak è stato operato con successo per l'infortunio rimediato sabato. L'attaccante del Liverpool si è infortunato mentre segnava il primo gol contro il Tottenham ed è stato pertanto sostituito. Dopo la diagnosi, è stata eseguita un'operazione per un infortunio alla caviglia che includeva una frattura del perone. La riabilitazione di Isak proseguirà ora presso l'AXA Training Centre, senza che sia ancora possibile stabilire un termine per il suo rientro".