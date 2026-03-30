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Salah, dove dopo Liverpool: "Ho sentito parlare anche di offerte dalla Serie A"

La clamorosa rivelazione sul futuro del fuoriclasse egiziano, che lascerà i Reds a fine stagione
Salah, dove dopo Liverpool: "Ho sentito parlare anche di offerte dalla Serie A" © Getty Images
2 min
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Il futuro di Salah è al centro delle dinamiche di mercato. La sua storia con il Liverpool è finita e a fine stagione lascerà il club a parametro zero. Ancora non si da da dove ripartirà: a 33 anni ancora può incidere anche in campionati di livello e la scelta dell'Arabia non è del tutto scontata, anche se al momento è quella più percorribile. Intanto dall'Egitto sono arrivati i primi consigli per la loro stella, con una grande rivelazione legata al calciatore dei Reds.

Salah e l'opzione Serie A

Ibrahim Hassan, fratello del ct dell’Egitto, suo stretto collaboratore e direttore tecnico della Nazionale, ha parlato a On Sports del futuro di Salah, destinato a lasciare il Liverpool a fine stagione: "Preferirei che rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di club di Serie A". Queste parole potrebbero rappresentare un segnale incoraggiante, soprattutto alla luce delle sue perplessità su un eventuale trasferimento in Major League Soccer del fuoriclasse egiziano: "Sarebbe troppo lontano dai riflettori. Non vi ricorderete di Salah più di quanto io mi ricordi di Messi adesso. Non provo nemmeno a guardarlo". Infine, Hassan ha aperto anche a un’altra possibile destinazione, quella per molti più quotata: "Se non dovesse ricevere offerte dall'Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo". Ma visto il legame tra Spalletti e il giocatore, può sognare anche la Juve?

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

Juve e sogni a costo zero

Salah, un altro degli addii di lusso del panorama europeo (anche lui, però, con costi di gran lunga superiori alle possibilità bianconere al momento), aveva definito solamente un anno fa Spalletti come "il miglior tecnico mai avuto". Mica poco. Anzi: è veramente tutto. Ed è quello che potrebbe fare la differenza. La lista dei giocatori che si possono liberare a zero è piena di fuoriclasse e tra questi quello da da Torino viene monitorato più intensamente è Bernardo Silva. Certo poi le proposte di stipendio faranno la differenza, ma nei bianconeri quello che manca è proprio un giocatore internazionale, di livello e con esperienza alle spalle. La società probabilmente proverà a cercare di portarne uno in Italia. Per ora i tifosi possono limitarsi a sognare, nei prossimi mesi invece i discorsi sul calciomercato inizieranno a diventare più concreti, in base anche al piazzamento del club a fine stagione e alle disponibilità, con l'obiettivo Champions importante per la caratura della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

Il futuro di Salah è al centro delle dinamiche di mercato. La sua storia con il Liverpool è finita e a fine stagione lascerà il club a parametro zero. Ancora non si da da dove ripartirà: a 33 anni ancora può incidere anche in campionati di livello e la scelta dell'Arabia non è del tutto scontata, anche se al momento è quella più percorribile. Intanto dall'Egitto sono arrivati i primi consigli per la loro stella, con una grande rivelazione legata al calciatore dei Reds.

Salah e l'opzione Serie A

Ibrahim Hassan, fratello del ct dell’Egitto, suo stretto collaboratore e direttore tecnico della Nazionale, ha parlato a On Sports del futuro di Salah, destinato a lasciare il Liverpool a fine stagione: "Preferirei che rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di club di Serie A". Queste parole potrebbero rappresentare un segnale incoraggiante, soprattutto alla luce delle sue perplessità su un eventuale trasferimento in Major League Soccer del fuoriclasse egiziano: "Sarebbe troppo lontano dai riflettori. Non vi ricorderete di Salah più di quanto io mi ricordi di Messi adesso. Non provo nemmeno a guardarlo". Infine, Hassan ha aperto anche a un’altra possibile destinazione, quella per molti più quotata: "Se non dovesse ricevere offerte dall'Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo". Ma visto il legame tra Spalletti e il giocatore, può sognare anche la Juve?

 

 

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