Salah, dove dopo Liverpool: "Ho sentito parlare anche di offerte dalla Serie A"

Juve e sogni a costo zero

Salah, un altro degli addii di lusso del panorama europeo (anche lui, però, con costi di gran lunga superiori alle possibilità bianconere al momento), aveva definito solamente un anno fa Spalletti come "il miglior tecnico mai avuto". Mica poco. Anzi: è veramente tutto. Ed è quello che potrebbe fare la differenza. La lista dei giocatori che si possono liberare a zero è piena di fuoriclasse e tra questi quello da da Torino viene monitorato più intensamente è Bernardo Silva. Certo poi le proposte di stipendio faranno la differenza, ma nei bianconeri quello che manca è proprio un giocatore internazionale, di livello e con esperienza alle spalle. La società probabilmente proverà a cercare di portarne uno in Italia. Per ora i tifosi possono limitarsi a sognare, nei prossimi mesi invece i discorsi sul calciomercato inizieranno a diventare più concreti, in base anche al piazzamento del club a fine stagione e alle disponibilità, con l'obiettivo Champions importante per la caratura della squadra.