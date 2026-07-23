Jeff Bezos… al Liverpool: clamoroso colpo mercato in arrivo?

Il colpo di mercato più clamoroso di questa estate potrebbe non riguardare i giocatori. Jeff Bezos , fondatore di Amazon e 4° uomo più ricco del mondo, avrebbe avviato colloqui per entrare nel consorzio che punta ad acquisire circa il 30% del Liverpool . Il gruppo è guidato da Amit Bhatia, imprenditore britannico-indiano di 46 anni, genero del magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal ed ex co-proprietario del QPR , incarico da cui si è dimesso martedì proprio per liberare il campo all’operazione. L’offerta provvisoria ammonta a circa 1,35 miliardi di sterline, con una valutazione complessiva del club intorno ai 4,5 miliardi.

Primo investimento nello sport

Per Bezos si tratterebbe del primo investimento nello sport: in passato aveva sondato l’acquisto delle franchigie NFL Seattle Seahawks e Washington Commanders, senza però concretizzare. Il legame con il calcio, tuttavia, non è nuovo: Amazon ha detenuto per 6 stagioni i diritti di 20 partite di Premier nel Regno Unito e trasmette la Champions in diversi Paesi europei. Il Liverpool, reduce da ricavi record superiori ai 700 milioni, gode di ottima salute finanziaria. L’operazione, dunque, apre più di un interrogativo sulle intenzioni a lungo termine del FSG.