Chiesa, ennesima bocciatura: l'ultima esclusione dal Liverpool dice tutto

I possibili motivi della scelta di Iraola

Il nuovo allenatore del Liverpool non ha ancora spiegato le motivazioni dietro all'esclusione dell'ex Juventus. Di certo, però, sono almeno due i motivi che potrebbero aver portato a questa scelta. In primo luogo la condizione fisica del classe 1997, che è al momento alle prese con un infortunio di natura muscolare, ha saltato tutta la preparazione fisica estiva e non sarà a disposizione prima di fine settembre. Iraola potrebbe quindi averlo escluso perché dovrà fare a meno di lui per diverse partite, ma anche Leoni, Bradley ed Ekitike sono infortunati ma non per questo sono stati lasciati fuori dalla lista UEFA. Il secondo motivo, invece, riguarda il mercato visto che gli arrivi di Barcola e Munoz hanno tolto ancora più spazio al giocatore italiano, in un reparto dove la concorrenza sulle fasce era già grandissima. E al centro dell'attacco la situazione non è migliore, con Isak e Ekitike come validissime alternative.