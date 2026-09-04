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Chiesa, ennesima bocciatura: l'ultima esclusione dal Liverpool dice tutto

L'esperienza inglese dell'ex Juventus si conferma deludente e apre a possibili cambiamenti e novità di mercato in vista di gennaio
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Il Liverpool ha definito la propria lista per la fase campionato della Champions League, prendendo alcune decisioni importanti sulle convocazioni. Tra gli esclusi figura anche Federico Chiesa, che non farà quindi parte del gruppo a disposizione per il percorso europeo. Una scelta che ricorda quanto già accaduto nella passata stagione, quando l'attaccante italiano era rimasto inizialmente fuori. I Reds affronteranno anche l'Inter nel corso della competizione. La situazione di Chiesa torna così nuovamente al centro dell'attenzione.

Chiesa ancora fuori dalla lista Champions

Federico Chiesa non è stato inserito nell'elenco del Liverpool per la prima parte della Champions League. La decisione è stata presa dall'allenatore Andoni Iraola, che ha scelto di non includere l'esterno offensivo italiano tra i giocatori disponibili per la competizione. Oltre a Chiesa, resta fuori dalla lista anche il centrocampista giapponese Wataru Endo. Si tratta di una situazione già vissuta dall'ex Juventus nella precedente stagione europea. Anche allora Chiesa era stato inizialmente escluso dalle scelte del tecnico Slot. Il suo nome era poi tornato nella lista in seguito al grave infortunio riportato dal connazionale Leoni. Per il momento, dunque, l'attaccante dovrà seguire il cammino europeo dei Reds da spettatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

I possibili motivi della scelta di Iraola

Il nuovo allenatore del Liverpool non ha ancora spiegato le motivazioni dietro all'esclusione dell'ex Juventus. Di certo, però, sono almeno due i motivi che potrebbero aver portato a questa scelta. In primo luogo la condizione fisica del classe 1997, che è al momento alle prese con un infortunio di natura muscolare, ha saltato tutta la preparazione fisica estiva e non sarà a disposizione prima di fine settembre. Iraola potrebbe quindi averlo escluso perché dovrà fare a meno di lui per diverse partite, ma anche Leoni, Bradley ed Ekitike sono infortunati ma non per questo sono stati lasciati fuori dalla lista UEFA. Il secondo motivo, invece, riguarda il mercato visto che gli arrivi di Barcola e Munoz hanno tolto ancora più spazio al giocatore italiano, in un reparto dove la concorrenza sulle fasce era già grandissima. E al centro dell'attacco la situazione non è migliore, con Isak e Ekitike come validissime alternative.

E ora? Gli scenari per il futuro

Nonostante l'esclusione dalla lista Champions, Chiesa è stato regolarmente incluso in quella per la Premier League. La stagione del Liverpool sarà lunghissima e ricca di impegni e per questo l'attaccante italiano, una volta che sarà tornato in forma, potrà giocarsi le sue chance di giocare. Nella passata stagione il classe 1997 ha collezionato 36 presenze tra Premier League, Champions, Fa Cup e Efl Cup, con 3 gol e 3 assist ma in appena 726 minuti giocati. Una situazione che ora potrebbe ripetersi e che potrebbe aprire a nuovi scenari per il futuro in vista del calciomercato invernale. Se non dovesse trovare spazio, non è da escludere che l'ex Juventus possa decidere di cambiare aria.

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UCL, la lista completa del Liverpool

PORTIERI

  • Alisson Becker
  • Giorgi Mamardashvili
  • Freddie Woodman
  • Vitezslav Jaros

DIFENSORI

  • Joe Gomez
  • Virgil van Dijk
  • Jérémy Jacquet
  • Milos Kerkez
  • Conor Bradley
  • Giovanni Leoni
  • Kostas Tsimikas
  • Jeremie Frimpong
  • Ronald Araújo
  • Luke Chambers
  • Isaac Mabaya

CENTROCAMPISTI

  • Florian Wirtz
  • Dominik Szoboszlai
  • Alexis Mac Allister
  • Víctor Muñoz
  • Ryan Gravenberch
  • James McConnell

ATTACCANTI

  • Alexander Isak
  • Cody Gakpo
  • Hugo Ekitiké
  • Bradley Barcola

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© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liverpool

Il Liverpool ha definito la propria lista per la fase campionato della Champions League, prendendo alcune decisioni importanti sulle convocazioni. Tra gli esclusi figura anche Federico Chiesa, che non farà quindi parte del gruppo a disposizione per il percorso europeo. Una scelta che ricorda quanto già accaduto nella passata stagione, quando l'attaccante italiano era rimasto inizialmente fuori. I Reds affronteranno anche l'Inter nel corso della competizione. La situazione di Chiesa torna così nuovamente al centro dell'attenzione.

Chiesa ancora fuori dalla lista Champions

Federico Chiesa non è stato inserito nell'elenco del Liverpool per la prima parte della Champions League. La decisione è stata presa dall'allenatore Andoni Iraola, che ha scelto di non includere l'esterno offensivo italiano tra i giocatori disponibili per la competizione. Oltre a Chiesa, resta fuori dalla lista anche il centrocampista giapponese Wataru Endo. Si tratta di una situazione già vissuta dall'ex Juventus nella precedente stagione europea. Anche allora Chiesa era stato inizialmente escluso dalle scelte del tecnico Slot. Il suo nome era poi tornato nella lista in seguito al grave infortunio riportato dal connazionale Leoni. Per il momento, dunque, l'attaccante dovrà seguire il cammino europeo dei Reds da spettatore.

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