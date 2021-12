Manchester City, scandalo abusi sessuali: altri guai per Mendy

ROMA - Altri guai per Benjamin Mendy, difensore francese del City: salgono a sette le accuse di stupro e aggressione sessuale per il 27enne campione del mondo, comparso oggi davanti al tribunale di Chester. Nel corso dell'udienza e' emersa un'altra denuncia che si aggiunge alle sei precedenti. Ad aver subito le sue aggressioni sarebbero state in tutto cinque donne.