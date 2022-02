Cancelo sulla Juve: "È stata colpa mia, volevo solo divertirmi"

Joao Cancelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Il terzino del Manchester City ha dichiarato gli obiettivi del suo club e in merito alla Champions League ha dimostrato di avere le idee chiare: "Siamo una squadra molto forte e i giocatori sanno affrontare la pressione.Questo club merita di vincere la Champions e lavoriamo per raggiungere l'obiettivo". Il calciatore portoghese, che veste la maglia del City dal 2019, è ormai un punto fermo della squadra di Guardiola e recentemente ha prolungato il suo contratto con i Citizens fino al 2027.