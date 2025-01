Intanto il City blinda Haaland... a vita: il clamoroso annuncio nella neve

Intanto da Manchester è arrivata la notizia del rinnovo di Haaland . E che rinnovo perché il norvegese ha firmato un contratto di 10 anni con il City e a cifre importanti. Dunque non soltanto mercato in entrata, ultima la voce su Cambiaso uscita nella giornata di giovedì 16 gennaio , ma anche la volontà di confermare i propri tasselli più pregiati. Quello di Erling è arrivato qualche mese dopo rispetto a quello di Guardiola, ma è un segnale di come la società, nonostante stia aspettando il responso legato agli oltre 120 capi d'accusa per il fair play finanziario, abbia intenzione di portare avanti il progetto vincente degli ultimi anni. L'ufficialità è arrivata direttamente dal cub con una nota sul sito: "Erling Haaland ha firmato un nuovo contratto di 10 anni con il Manchester City, che lo terrà al Club fino all'estate del 2034".

Haaland, l'annuncio sulla neve

La notizia ha fatto presto il giro del mondo perché quando si toccano determinate modalità, e in più si parla di uno degli attaccanti più forti in circolazione, non è difficile possa accadere. Ma è stato anche l'annuncio particolare a scatenare il web. Erling Haaland sulla neve a petto nudo mentre ripropone la sua classica esultanza 'zen' e l'annuncio: "I'm here to stay", ovvero "Sono qui per restare". La conferma è arrivata proprio da quei 10 anni con cui ha voluto legarsi a vita con il City.

Sul sito ufficiale sono uscite anche le sue parole: "Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di non vedere l'ora di trascorrere ancora più tempo in questo grande club. Il Manchester City è un club speciale, pieno di persone fantastiche, con tifosi straordinari ed è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti. Voglio anche ringraziare Pep, il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti nel Club perché mi hanno aiutato così tanto negli ultimi due anni. Hanno reso questo posto così speciale e ora sono il City, qualunque cosa accada. Voglio continuare a svilupparmi, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutarci a raggiungere più successo in futuro".