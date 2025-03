Guardiola ammette il flop City: “Anche se dovessimo vincere il Mondiale per Club…”

Riprendono alla spicciolata i campionati nazionali, ma non la Premier League . In Inghilterra è il momento dell' FA Cup che vedrà il Manchester City impegnato sul campo del Bournemouth . Nella conferenza stampa di vigilia l'allenatore dei Citizens Pep Guardiola ha messo nel mirino quella che sarebbe la settima semifinale consecutiva per la sua formazione. Spazio anche agli obiettivi futuri, e su De Bruyne ...

Bournemouth-Manchester City, la conferenza di Guardiola

"Raggiungere la semifinale di FA Cup per la settima volta consecutiva: questo è l'obiettivo". Senza giri di parole Guardiola chiarisce subito l'obiettivo del City in vista dell'importante match. Alla "lista" ha poi aggiunto: "Vincere le partite che ci servono per qualificarci alla prossima Champions, questi sono i nostri obiettivi. Scegliere fra vincere la FA Cup o chiudere fra le prime 4? Dobbiamo vincere domenica col Bournemouth in coppa e poi prepararci per il Leicester in Premier". E continua: "Nella scorsa stagione abbiamo raggiunto il record delle sei semifinali consecutive. Ciò dimostra quanto sia importante per noi questa competizione. La prendiamo sul serio come abbiamo fatto con la Coppa Carabao in passato vincendone quattro di fila. Arrivare a Wembley sarebbe bello".

Il tecnico spagnolo vuole provare a salvare la stagione del City, un cammino che fin qui è stato al di sotto delle aspettative. "Si impara sempre, nei momenti buoni e in quelli cattivi. Certe situazioni possono capitare tante volte e se non impari, capiteranno ancora. Imparerò molto da questa stagione e spero anche il club. Quando in passato dicevo che la qualificazione alla Champions era un successo enorme, non mi credevano, adesso invece sì". Il City è anche in attesa della sentenza sulle 115 presunte violazioni del fair-play finanziario "ma è così ormai da un anno, per cui non cambia nulla aspettare un'altra settimana, due o un mese".

Per il tecnico del City contro il Bournemouth sarà una gara molto complicata visto anche il loro rendimento in campionato: "Hanno un modo specifico di giocare e funziona. Fino ad ora hanno avuto una buona stagione, hanno giocatori di qualità. Dobbiamo leggere bene la partita. Sono stati la nostra prima sconfitta in Premier League in questa stagione". Tutto può accadere fa intendere Pep: "Ricordo sempre che quando ero al Barcellona e al Bayern Monaco in Inghilterra ogni squadra può battere ogni squadra. Il Liverpool ha fatto grandi cose in Premier League, ma per le altre squadre tutto può succedere". E sui tanti stili di gioco diversi: "Sarebbe noioso se ogni squadra giocasse allo stesso modo in tutti i campionati".