De Bruyne sul mercato! Addio City: la lettera commuove i tifosi

"Godiamoci questi ultimi momenti insieme" firmato, Kevin De Bruyne . Si chiude così la lettera di commiato con la quale il fantasista belga ha detto addio al Manchester City . Al termine della stagione il calciatore lascerà i Citizens dopo 10 anni dal suo arrivo nel 2015, quando fu acquistato dal Wolfsburg. Una notizia che era ormai nell'aria per la quale si attendeva solo una conferma, visto lo stallo nelle trattative tra l'entourage del giocatore e la società per un possibile rinnovo. Adesso si aprono tanti scenari per il centrocampista, al momento la pista che sembra più concreta porterebbe alla Saudi Pro League . Ma chissà che non lo si potrà ancora ammirare sui campi di calcio europei...

Manchester City-De Bruyne, è addio: la lettera del belga

"Andrò dritto al punto e vi faccio sapere che questi saranno i miei ultimi mesi da giocatore del Manchester City". Si apre così la lettera di De Bruyne, pubblicata nelle prime ore del pomeriggio sui canali social del calciatore. Che poi prosegue: "Niente è facile da scrivere, ma come calciatori, sappiamo tutti che questo giorno alla fine arriverà. Quel giorno è arrivato, e meritate di sentirlo da me per primi. Il calcio mi ha portato da tutti voi, e in questa città. Inseguendo il mio sogno, senza sapere che questo periodo avrebbe cambiato la mia vita. Questa città. Questo club. Queste persone... mi hanno dato tutto. Non avevo altra scelta che restituire tutto. E indovinate un po': abbiamo vinto tutto. Ma che ci piaccia o no, è tempo di dirsi addio. Ogni storia finisce, ma questo è stato sicuramente il capitolo migliore. Godiamoci questi ultimi momenti insieme".