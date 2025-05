Guardiola sul mercato? City minacciato: “Se non fate così vado via”

Pep Guardiola lancia un messaggio chiaro e inequivocabile alla dirigenza del Manchester City: per continuare alla guida della squadra, serve una rosa più snella. Dopo il successo per 3-1 contro il Bournemouth, l’allenatore catalano ha espresso tutto il suo malcontento per l’ampiezza dell’attuale organico, arrivando a minacciare un addio nel caso in cui il club non intervenga in estate per ridurre il numero di giocatori a disposizione.