Lo riconoscete? Il più pagato della storia del calcio nel suo ruolo, ecco come passa le vacanze

Tuta mimetica, camouflage facciale e fucile d'assalto. Visto così è impossibile riconoscerlo. Eppure, a marciare per i campi della Croazia è Josko Gvardiol, il difensore in forza al Manchester City che ha pensato di anticipare la preparazione alla prossima stagione (i Citizens sono chiamati a riscattare la deludente prestazione della scorsa annata sia in Premier che in Europa, conclusa con il 3º posto in classifica a 13 punti dalla vetta e l'eliminazione ai playoff di Champions) prendendo parte a una speciale campagna di Soft Air. Nello specifico, il croato a partecipato al tour organizzato dall'agenzia Commando Squad 9, specializzata nella simulazione di missioni militari e nella riproduzione dettagliata dei più noti videogiochi di guerra, fornendo ai clienti l'equipaggiamento completo che il giocatore classe 2002 ha mostrato sui propri profili social: i pacchetti offerti da Commando Squad 9 hanno un prezzo base di circa 8 mila euro. Questo il messaggio pubblicato da Gvardiol: "Ho sempre voluto sapere cosa si prova a far parte di una squadra delle forze speciali e a portare a termine una vera missione di commando". Parole a cui sono seguiti i commenti di alcuni utenti, rimasti colpiti dall'insolito outfit del difensore. C'è ad esempio chi gli ha consigliato di considerare la carriera di attore.