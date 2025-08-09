Tuttosport.com

Grealish, col City è finita: dai 100 milioni alla possibilità Everton

Il 29enne inglese non è l'unico con le valigie pronte in casa Citizens: tutti gli esuberi
Alessandro Alibert
1 min
Quattro anni fa era stato l’acquisto più costoso e discusso dell’estate, non solo inglese. Il Man City, infatti, per strapparlo all’Aston Villa aveva sborsato addirittura 100 milioni di sterline (all’epoca, l’equivalente di 117 milioni di euro), rompendo quel muro dei 100 milioni che ancora resisteva in Premier. Quattro stagioni dopo, con un bilancio di 157 gare giocate e 17 reti segnate, l’avventura di

