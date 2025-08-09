Grealish, col City è finita: dai 100 milioni alla possibilità Everton

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Quattro anni fa era stato l’acquisto più costoso e discusso dell’estate, non solo inglese. Il Man City, infatti, per strapparlo all’Aston Villa aveva sborsato addirittura 100 milioni di sterline (all’epoca, l’equivalente di 117 milioni di euro), rompendo quel muro dei 100 milioni che ancora resisteva in Premier. Quattro stagioni dopo, con un bilancio di 157 gare giocate e 17 reti segnate, l’avventura di Abbonati per continuare a leggere Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi