Manchester City, Donnarumma si presenta: "Guardiola nella storia, sono emozionato"

Dopo settimane difficili, con l'esclusione dalla rosa del PSG e il rischio di rimanere senza squadra nell'anno che porta ai Mondiali, Gianluigi Donnarumma si è trasferito al Manchester City quasi allo scadere della sessione estiva di mercato. Il portiere della Nazionale è al settimo cielo dopo il trasferimento: "Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me. Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi", ha dichiarato. I citizens hanno versato circa 30 milioni nelle casse dei parigini, dove Donnarumma sarebbe andato in scadenza a giugno 2026.

Le prime parole di Donnarumma

Donnarumma si dice entusiasta per questa nuova avventura: "Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare qui è un grande onore e un privilegio. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. Giocare all'Etihad Stadium sarà davvero speciale per me", ha detto ai canali ufficiali del club. Sarà il primo giocatore italiano allenato da Guardiola: "Sono molto emozionato per ciò che mi aspetta e posso promettere che darò assolutamente tutto per cercare di aiutare il Club a raggiungere ancora più successi", ha concluso Donnarumma, che dopo i due impegni con l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, avrà un battesimo di fuoco in Premier League, il derby con il Manchester United domenica 14 settembre all'Etihad. Non saranno da meno neanche i successivi due impegni: giovedì 18 settembre il City ospita il Napoli in Champions League, mentre tre giorni dopo sarà di scena all'Emirates contro l'Arsenal.