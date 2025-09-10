City, è allarme: Guardiola perde Marmoush, "Contusione al ginocchio". Salta derby e Napoli

Pep Guardiola perde Omar Marmoush. L'attaccante del Manchester City ha rimediato una contusione al legamento del ginocchio, che lo aveva costretto ad abbandonare il campo durante l'impegno con la nazionale egiziana valido per le qualificazioni al mondiale 2026 e disputato lunedì 9 settembre contro il Burkina Faso (0-0): il giocatore era stato costretto a fermarsi dopo 7 minuti di gioco. A comunicarlo è la Federcalcio egiziana nonché gli stessi Citizens sui propri profili social. Questa la nota della Efa: "Il dottor Mohamed Abu Al-Ala, medico della nazionale egiziana, ha confermato che l'infortunio di Omar Marmoush, giocatore della nazionale, nella partita contro il Burkina Faso oggi, nell'ottava giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, è una contusione al legamento del ginocchio. Marmoush ha lasciato la partita al 7' minuto dopo un intervento violento da parte di un giocatore del Burkina Faso, ed è stato sostituito da Osama Faisal".