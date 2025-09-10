Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

City, tutti pazzi per Donnarumma. Haaland: "Finalmente insieme, fratello"

E il superbomber norvegese correda il post con un cuore azzurro. Boom di prenotazioni on line della maglia N.25 scelta da Gigio, valanga di like dei tifosi sui social Citizens. Contratto favoloso: 80 milioni in 5 anni. E il 14 settembre possibile debutto nel derby con lo United.
Xavier Jacobelli
1 min
Manchester City

Manchester City

Tutte le notizie sulla squadra

Se, al Parco dei Principi, il congedo di Gianluigi Donnarumma dai tifosi del Psg era stato emozionante, l'accoglienza dei fan Citizens all'Etihad Stadium si annuncia molto calorosa. Per non dire della pioggia di sterline che cadrà sull'azzurro sino al 2030. Sul campo: oggi primo allenamento con i nuovi compagni. Il più rappresentativo e famoso fra questi,

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte