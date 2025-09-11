City, Donnarumma: “Orgoglioso di essere qui, Premier miglior campionato al mondo”. Su Guardiola...

"Sono davvero felice ed entusiasta di essere qui, in uno dei migliori club del mondo". Queste le parole di Gianluigi Donnarumma , intervenuto ai canali ufficiali del Manchester City per fare il punto sulla nuova avventura alla corte di Pep Guardiola . Dopo la rottura con il Psg - che per evitare un nuovo caso Kylian Mbappé ha subito ingaggiato Lucas Chevalier e messo fuori rosa l'ex Milan spingendolo a partire prima della scadenza del contratto - il portiere Azzurro è stato acquistato a titolo definitivo per 25 milioni di euro più bonus, con un contratto da 15 milioni stagionali e scadenza fissata al 2030. Un trasferimento che vedrà Donnarumma misurarsi in Premier League dopo i 4 anni in Ligue 1 e i 6 con la maglia del Milan. Queste le parole del portiere classe '99: "Questo è un club con molta storia alle spalle ed è affamato di vittoria. So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di contribuire affinché il club continui a vincere insieme. Sicuramente il Milan e il Psg mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto molto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato loro per tutto quello che mi hanno dato".

Donnarumma: "Voglio rendere i tifosi orgogliosi"

"Tuttavia, ora sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui, per fare la storia e diventare un simbolo per la città e per il club - ha aggiunto - . Ma soprattutto, voglio rendere orgogliosi i tifosi e vincere molti trofei insieme, perché questo è un club storico e merita di essere al massimo livello possibile. Sono fiero di essere qui e felice della scelta che ho fatto, e spero di fare la storia qui e vincere quanti più trofei possibile, questo è il mio obiettivo. Il CIty è un club che mi ha sempre affascinato. L’ho sempre seguito con piacere. Vedo tutto ciò che lo circonda come il centro di allenamento e lo stadio: sono fantastici. Non capisci davvero cosa valga il club finché non lo vedi con i tuoi occhi. Gli edifici e lo staff qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia al mio primo giorno al club e le mie prime emozioni sono state che sembra una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono semplicemente felice e orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura", ha concluso Donnarumma. Quanto ai prossimi impegni dei Citizens, reduci dal ko contro di Brighton alla terza giornata di campionato, l'agenda di Guardiola - che in avanti non potrà fare a meno dell'infortunato Omar Marmoush - ha in programma il derby di Premier contro i Red Devils di Ruben Amorim e a seguire il debutto il Champions League con il Napoli di Antonio Conte: appuntamenti in programma rispettivamente domenica 14 e giovedì 18 settembre presso l'Etihad Stadium.