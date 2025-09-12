Donnarumma e il primo giorno City tutto da ridere: "Che inglese fratello"

Gigio Donnarumma ha scritto pagine importanti della sua carriera, ma la nuova avventura al Manchester City segna una svolta tanto ambiziosa quanto affascinante. Dopo gli anni al Psg e le prestazioni con la Nazionale, il portiere azzurro ha fatto le valigie per approdare nella Premier League, sponda Citizens , mettendosi agli ordini di Pep Guardiola . Un cambio di scenario importante, affrontato con il sorriso, grande determinazione e... un discreto inglese. Già qualche anno fa aveva iniziato a studiare la lingua, consapevole che prima o poi sarebbe servita. E oggi, quel momento è arrivato. Il City ha voluto raccontare il suo "day one" con un video pubblicato sui propri canali ufficiali, che ha mostrato Donnarumma tra visite mediche, primi allenamenti e gag che hanno fatto sorridere anche i tifosi.

Dalle visite mediche alla scelta del numero: l’arrivo raccontato dal club

Il video si apre con l’arrivo di Donnarumma a Firenze, dove ha sostenuto le visite mediche prima del volo verso l’Inghilterra. Le telecamere del club lo hanno seguito passo dopo passo nella sua prima giornata da giocatore del City, tra sorrisi, strette di mano e i primi contatti con lo staff. Durante un cambio d’abito negli spogliatoi, tra un servizio fotografico e l’altro, arriva una domanda curiosa: "Perché hai scelto il numero 25?". Gigio guarda la camera e chiede, con il sorriso sulle labbra: "Posso parlare in italiano?", rompendo il ghiaccio con ironia. Ma poco dopo, dimostra di cavarsela più che bene in inglese, rispondendo con naturalezza: "È la data del mio primo match in Serie A, 25 ottobre". Una frase semplice ma efficace, che viene immediatamente compresa e accolta con un simpatico "Adesso lo sappiamo" dal social media manager del club.

"Che Inglese", Donnarumma e le risate al City

La scena si fa ancora più divertente quando Donnarumma aggiunge, con un sorriso complice: "È anche il giorno del mio compleanno e quello del compleanno di Alessia, la mia fidanzata". Un doppio legame affettivo che rende ancora più significativa la scelta del numero 25. Il suo inglese è efficace e genuino, tanto che lui stesso si lascia andare a un’esclamazione colorita e ironica: "Che inglese fratello!". A quel punto, Gigio scoppia a ridere, contagiando l’ambiente con la sua simpatia e spontanea umiltà. Il video prosegue con immagini dell’allenamento, dove si vede il portiere azzurro lavorare intensamente sotto lo sguardo attento dei preparatori dei portieri. Le sue parate non passano inosservate, tanto da ricevere un incoraggiante "Bravo!" alla fine della sessione. Un primo giorno che fotografa perfettamente chi è Donnarumma oggi: un fuoriclasse tra i pali, ma anche un ragazzo solare, carismatico e pronto a mettersi in gioco, anche con un po’ di autoironia.