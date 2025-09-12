Guardiola impressionato da Donnarumma: "È enorme, ecco perché lo abbiamo preso"

"Non pretenderò che Gigio faccia qualcosa che non lo metta a suo agio. Non abbiamo preso Gigio per fare quello che ha fatto Ederson . Gigio ha un'altra qualità. Abbiamo il potenziale con i portieri che dobbiamo usare". Così Pep Guardiola commenta l'acquisto di Gianluigi Donnarumma , approdato al Manchester City dopo la rottura con il Psg, a cui i Citizens hanno versato 25 milioni di euro più bonus per il cartellino del portiere della Nazionale, che a sua volta si è legato al club fino al 2030 percependo uno stipendio di 15 milioni stagionali. Mentre l'ex Milan ha dichiarato ai canali ufficiali del club di volere rendere i tifosi orgogliosi , il tecnico ha ricordato come il compito del numero 1 azzurro sarà differente dal quello del suo predecessore, che a settembre ha chiuso il proprio ciclo di 8 stagioni a Manchester per iniziare una nuova avventura al Fenerbahce. Con un trascorso presso Milan e Psg, nel corso della sua carriera Donnarumma ha conquistato: 1 Supercoppa Italiana - Milan (2016), 4 Campionati Francesi - Psg (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), 3 Supercoppe Francesi - Psg (2022, 2023, 2024), 2 Coppe di Francia - Psg (2023-2024, 2024-2025), 1 Uefa Champions League - Psg (2024-2025), 1 Campionato d’Europa - Italia (2020).

Guardiola: "Donnarumma è enorme"

"È così alto, così enorme. Tutti i portieri parano i tiri, portano personalità alla squadra e sono una presenza importante. Lo ha fatto nelle partite più importanti. Subirà gol, ma tutti noi lo aiuteremo a cercare di non farlo. Ederson voleva provare una nuova esperienza e il mercato ci ha dato la possibilità di prendere Gigio. Ha 26 anni e un'esperienza incredibile". Guardiola ha poi risposto sul rendimento dell'altro portiere in rosa James Trafford, acquistato per 31 milioni di sterline dal Burnley e schierato titolare nei primi 3 impegni di campionato, dove ha subito 4 reti. "È un portiere del Manchester City. Posso schierare solo un portiere, due terzini, due difensori centrali. La stagione è così lunga che tutti saranno coinvolti. Forse non ci crederanno, ma lo faranno". Quanto ai prossimi impegni dei Citizens, reduci dal ko contro di Brighton alla terza giornata di campionato, l'agenda di Guardiola - che in avanti non potrà fare a meno dell'infortunato Omar Marmoush - ha in programma il derby di Premier contro i Red Devils di Ruben Amorim e a seguire il debutto il Champions League con il Napoli di Antonio Conte: appuntamenti in programma rispettivamente domenica 14 e giovedì 18 settembre presso l'Etihad Stadium.