Guardiola, confronto con Bruno Guimaraes e lite col cameraman: cosa è successo dopo Newcastle-City

La sconfitta del Manchester City sul campo del Newcastle , maturata con il risultato di 2-1 , ha lasciato strascichi evidenti nel post partita. Pep Guardiola al triplice fischio ha mostrato una tensione fuori dal comune, probabilmente frutto dell’occasione mancata per avvicinarsi all’ Arsenal e di alcune decisioni arbitrali che non lo hanno convinto. Il tecnico catalano si è lasciato andare a due confronti piuttosto accesi: prima con Bruno Guimaraes , poi con un cameraman, finendo nuovamente al centro dell’attenzione. Interrogato sulle sue reazioni, ha però ridimensionato tutto con poche parole. Non è la prima volta che Guardiola perde la calma di fronte alla presenza delle telecamere, e l’episodio ha riportato alla memoria un precedente piuttosto evidente risalente all’agosto 2023.

Guardiola e lo scambio con Bruno Guimaraes

Il primo episodio che ha coinvolto Guardiola è avvenuto pochi istanti dopo la fine della gara. Il tecnico del City si è diretto con passo deciso verso Bruno Guimaraes, intenzionato a chiarire quanto accaduto in campo nel momento del secondo gol del Newcastle. Il centrocampista brasiliano aveva avuto un battibecco con Donnarumma, che aveva protestato per un presunto contatto subito nell’azione che aveva portato alla rete decisiva. La discussione tra i due era proseguita a lungo sul terreno di gioco, e Guardiola, irritato e incuriosito, ha scelto di parlarne direttamente con l’avversario. Il confronto è stato immediatamente vivace: gesti rapidi e una tensione palpabile. Ciò nonostante, a fine match, Pep ha raffreddato il caso: "Gli ho solo chiesto cosa fosse successo con Gigio", ha dichiarato ai microfoni, cercando di tagliare corto sull’incidente. Una frase che non ha però cancellato la percezione di un clima piuttosto agitato e di una serata complicata per il suo Manchester City

L’alterco con il cameraman

Il secondo episodio della serata vede invece Guardiola rivolgere la sua irritazione non a un giocatore, ma a un operatore televisivo. Mentre il tecnico stava lasciando il campo, un cameraman gli si è avvicinato per riprendere le sue reazioni. A quel punto l'allenatore del Manchester City ha interrotto il cammino, si è diretto verso l’operatore e, con un gesto sorprendente, gli ha sollevato le cuffie per parlargli direttamente all’orecchio. Le parole non sono state percepite, ma il linguaggio del corpo e l’espressione del tecnico lasciavano intendere un dialogo ben lontano dalla serenità. L’allenatore catalano sembrava infastidito dalla vicinanza dell’obiettivo, probabilmente esasperato dal momento complessivo e dalla pressione post gara. Anche su questo episodio, però, Guardiola ha scelto di non alimentare polemiche e, interrogato a caldo, si è limitato a dire: "Va tutto bene". Una risposta breve che non ha dissipato del tutto i dubbi sul perché avesse reagito in quel modo, ma sufficiente per chiudere la vicenda.