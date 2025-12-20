City, il futuro di Guardiola è sempre più in bilico: Maresca il prescelto, ecco cosa filtra 

Il tormentone sul futuro di Pep Guardiola è già ricominciato. Interrottosi dopo il rinnovo di contratto avvenuto a novembre di un anno fa (il nuovo accordo scade nel giugno del 2027), quando il pensiero generale era che il tecnico catalano avrebbe lasciato il club, la questione è tornata d’attualità in queste ore, viste le numerose speculazioni che vorrebbero il cinquantaquattrenne di Santpedor pronto a dire addio ai Citizens a fine stagione, dopo dieci anni esatti dal suo arrivo. "Il club deve essere preparato al mio addio", ha dichiarato il diretto interessato alla vigilia della sfida casalinga di questo pomeriggio contro il West Ham , precisando però: "L'argomento non è sul tavolo in questo momento" . Insomma, come ha fatto spesso anche in passato, Pep non conferma ma non smentisce nemmeno le voci di un suo possibile addio a fine stagione. "Negli ultimi 3-4 anni, a un certo punto, mi avete sempre chiesto del mio futuro. Quindi sì, prima o poi, a 75 o 76 anni, lascerò il City", ha scherzato, salvo poi tornare serio: "Ho ancora 18 mesi di contratto. Sono entusiasta della crescita della squadra. Sono qui adesso. Cosa succederà, però, chi può saperlo? Anche se avessi 10 anni di contratto o 6 mesi, nel calcio può cambiare tutto da un giorno all'altro". La vera novità, rispetto a un anno, fa è che stavolta il City, con il nuovo ds Hugo Viana , ha già iniziato a guardarsi intorno per pianificare l’eventuale addio del catalano a fine stagione.

Tra l'italiano e il Chelsea i rapporti non sono idilliaci

E fra i nomi emersi, quello che sembra meglio degli altri poter raccogliere l’eredità del suo vecchio maestro è Enzo Maresca, come riportato nelle scorse ore da The Athletic che, citando fonti esterne al club, sostiene con una certa convinzione che questa sarà l’ultima stagione di Guardiola alla guida dei Citizens. Enzo Maresca, il cui lavoro al Chelsea è stato finora oggettivamente straordinario, ma i cui rapporti con il club non sembrano essere idilliaci, alla vigilia della sfida di questo pomeriggio contro il Newcastle (le squadre si sfideranno all’ora di pranzo a St James’ Park) ha voluto smentire in modo netto le voci di un suo passaggio al Man City, definendole "solo speculazioni". Il tecnico dei Blues ha ribadito di credere nel progetto a lungo termine iniziato nell’estate del 2024 e che ha già condotto il Chelsea alla vittoria della Conference League e del primo Mondiale per club: "Ho firmato un contratto fino al 2029. Il mio obiettivo, come ho detto più volte, è solo questo club. Sono molto orgoglioso di essere qui", ha sottolineato. Tornando a Guardiola, c’è da registrare che proprio oggi chiuderà definitivamenete il Tast Catala, il ristorante che il tecnico aveva aperto nel centro di Manchester nel 2018 in collaborazione con l’ad del City, Ferran Soriano, e con l’ex ds Txiki Begiristain.