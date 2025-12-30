"Un giorno ci spiegheranno le valutazioni": Donnarumma, l'agente e l'addio al Psg 

In estate il Psg ha scaricato Donnarumma per puntare su Chevalier . Una scelta che ha fatto pensare Gigio e il suo entourage, per questo motivo ha lasciato Parigi per volare a Manchester, sponda City . "È stata un'estate intensa visto quanto successo, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni" ha specificato Enzo Raiola , agente e procuratore sportivo del numero uno della Nazionale.

Donnarumma, l'Italia e la voglia di Mondiali

A Radio Sportiva, l'agente del portiere azzurro, ha parlato toccando diversi temi tra cui anche quello dell'Italia e dei prossimi Mondiali: "Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, a cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché prima c’è l’impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali". Un segnale di quanto il portiere, e capitano, tenga alla maglia azzurra in vista anche dei playoff di marzo, ultimo step per provare a qualificarsi dopo due edizioni d'assenza.

Il rapporto con Haaland

A Manchester, Donnarumma, ha trovato anche Erling Haaland, attaccante norvegese che ha fatto male proprio all'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali segnando all'andata e al ritorno. I due convidono anche la stessa agenzia di procura: "Dal primo giorno aveva un legame con lui, già in passato erano entrambi della nostra scuderia e quindi avevano un rapporto lavorativo della stessa agenzia. Dopo la morte di Mino è comunque rimasto il feeling, anche caratterialmente assomiglia a Gigio. Sono due ragazzi eccezionali e questo è stato il principale elemento. Guardiola è uno degli allenatori top del calcio moderno, per primeggiare in questo lavoro è importante la gestione dei calciatori e gli riesce benissimo" ha spiegato Enzo Raiola.