"Un giorno ci spiegheranno le valutazioni": Donnarumma, l'agente e l'addio al Psg 

Un'estate intensa a Parigi e poi il volo verso Manchester sponda City: "Con Gigio i risultati sono migliorati"
"Un giorno ci spiegheranno le valutazioni": Donnarumma, l'agente e l'addio al Psg
3 min
In estate il Psg ha scaricato Donnarumma per puntare su Chevalier. Una scelta che ha fatto pensare Gigio e il suo entourage, per questo motivo ha lasciato Parigi per volare a Manchester, sponda City. "È stata un'estate intensa visto quanto successo, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni" ha specificato Enzo Raiola, agente e procuratore sportivo del numero uno della Nazionale. 

Donnarumma, l'Italia e la voglia di Mondiali

A Radio Sportiva, l'agente del portiere azzurro, ha parlato toccando diversi temi tra cui anche quello dell'Italia e dei prossimi Mondiali: "Fra pochi mesi ci sarà una fase delicata con la Nazionale, a cui lui tiene tantissimo. Questa estate voleva convolare a nozze ma ha rimandato tutto perché prima c’è l’impegno azzurro. Ci tiene tanto, ha chiesto di rimanere concentrato sul momento e pensa solo a club e Italia, anche perché vuole con tutto se stesso andare ai Mondiali". Un segnale di quanto il portiere, e capitano, tenga alla maglia azzurra in vista anche dei playoff di marzo, ultimo step per provare a qualificarsi dopo due edizioni d'assenza. 

Il rapporto con Haaland

A Manchester, Donnarumma, ha trovato anche Erling Haaland, attaccante norvegese che ha fatto male proprio all'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali segnando all'andata e al ritorno. I due convidono anche la stessa agenzia di procura: "Dal primo giorno aveva un legame con lui, già in passato erano entrambi della nostra scuderia e quindi avevano un rapporto lavorativo della stessa agenzia. Dopo la morte di Mino è comunque rimasto il feeling, anche caratterialmente assomiglia a Gigio. Sono due ragazzi eccezionali e questo è stato il principale elemento. Guardiola è uno degli allenatori top del calcio moderno, per primeggiare in questo lavoro è importante la gestione dei calciatori e gli riesce benissimo" ha spiegato Enzo Raiola.

Donnarumma, l'addio al Psg e il City

Poi il tema si è spostato sull'addio al Psg: "Per lui è stata un’estate intensa visto quello che è successo a Parigi, magari un domani ci spiegheranno cosa sia successo nelle loro valutazioni, ma oggi ci godiamo una grande impresa del City. Quando è arrivato Gigio le cose sono migliorate a livello di risultati e oggi si lotta con l’Arsenal per il primato. A gennaio ci saranno molte partite, ma i primi sei mesi sono andati bene. Lui e il club sono contenti e va benissimo così". Una situazione che è stata spiegata in parte da Luis Campos qualche mese fa a Rmc: "La stella è il club, è tutta la squadra. La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Quando chiedi uno stipendio al livello del PSG... Del PSG di prima e non del PSG attuale... La nostra politica si basa molto sul merito. Non è il tuo passato che ti renderà titolare al PSG. Questa è la nostra politica".

