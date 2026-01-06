Guardiola, brutte notizie: stagione finita per un top! Altri guai in difesa

Il Manchester City si trova a fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva nel momento più delicato della stagione. Gli ultimi riscontri dall’infermeria hanno portato notizie pesantissime per Guardiola , che perde due pilastri del reparto arretrato. L’infortunio di Gvardiol si è rivelato molto più grave del previsto, mentre anche Ruben Dias dovrà restare ai box a lungo. Una situazione che complica i piani dei Citizens sia in Premier League che in Champions League. Le assenze si accumulano e le rotazioni diventano sempre più limitate. Il City è ora chiamato a reagire in condizioni di estrema difficoltà.

Infortunio Gvardiol, stagione finita

L’esito degli esami ha confermato i peggiori timori per Gvardiol, costretto a fermarsi dopo l’infortunio rimediato contro il Chelsea. Il difensore croato ha riportato una frattura alla tibia della gamba destra, un ko che lo obbligherà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L’uscita dal campo a inizio ripresa aveva subito fatto scattare l’allarme nello staff medico del City. Il club ha ufficializzato la diagnosi attraverso un comunicato, chiarendo la gravità della situazione. Per Gvardiol la stagione può considerarsi conclusa in anticipo. I tempi di recupero mettono seriamente in dubbio anche la sua presenza al prossimo Mondiale con la Croazia. Un’assenza pesantissima per Guardiola, che perde uno dei difensori più affidabili della rosa.

Ruben Dias si ferma: stop di diverse settimane

Come se non bastasse, l’emergenza in difesa si aggrava ulteriormente con l’infortunio di Ruben Dias. Il centrale portoghese ha accusato un problema muscolare alla coscia nel match contro il Chelsea. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione che lo terrà lontano dai campi per un periodo stimato tra le quattro e le sei settimane. Dias sarà costretto a saltare appuntamenti chiave, tra cui il derby di Manchester contro lo United del 17 gennaio. Il difensore non sarà disponibile neppure per le ultime due gare della fase a gironi di Champions League. Con Stones già indisponibile, Guardiola ha scelte ridotte al minimo. A questo punto toccherà ad Aké e Khusanov trovare maggiore spazio.