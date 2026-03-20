"Il mondo crolla, noi pensiamo alle arti oscure": Guardiola netto in conferenza

Una vigilia diversa da quella che ci si poteva attendere. Domenica Manchester City ed Arsenal si sfideranno nella finale di Coppa di Lega, ma Pep Guardiola (reduce dall'eliminazione in Champions contro il Real Madrid) nella conferenza stampa della vigilia ha deciso di non ingaggiare il duello psicologico con il collega Mikel Arteta. Al tecnico dei Citizens è stato chiesto delle 'arti oscure' dei Gunners, una domanda alla quale ha risposto in maniera piccata, spostando il focus su ciò che sta accadendo nel mondo.
City, Guardiola su Arteta e le "arti oscure" dell'Arsenal
Tutto risale al settembre 2024, quando dopo una sfida di Premier League tra City e Arsenal (terminata per 2-2) diversi calciatori del Manchester lamentarono le tattiche utilizzate dagli avversari. Bernardo Silva disse che i giocatori dell'Arsenal avevano spinto "al limite del possibile", mentre John Stones affermò che "interrompevano il gioco, rompendo il ritmo". Fu Kyle Walker, che non è più un citizen ma che lo è stato dal 2017 al gennaio 2025 , a definire le presunte tattiche degli avversari come "arti oscure".
Tirate nuovamente in ballo, Guardiola ha stupito tutti con la sua risposta: "C'è un caos incredibile e nessuno muove un dito. Tutto avviene dietro le quinte. Il mondo sta per crollare e noi siamo ancora qui a parlare di arti oscure". Sul suo rapporto con Arteta, che per anni è stato vice di Pep al City: "Non ho tempo per andare a Londra e non credo che lui abbia tempo per venire a Manchester. Quando eravamo qui insieme ci vedevamo cinque o sei ore al giorno, quindi il rapporto è completamente diverso dopo i suoi cinque o sei anni a Londra. Ma non cercate di creare un conflitto fra me e Mikel".
Lotta in Premier e possibilità Quadruple dei Gunners
Si parla anche della finale di Carabao Cup, ovviamente. Il City affronterà l'Arsenal, coi Gunners primi in Premier e con la squadra di Guardiola che prova a rincorrere: "Vincere la finale potrebbe influenzare la corsa al titolo? Non lo so. L'ho già detto: ovviamente vincere aiuta, ma possiamo vincere la competizione domenica e poi andare male in campionato, oppure può succedere il contrario. Oggi nel calcio moderno ci sono tante partite, tante competizioni, si impara sempre, nei momenti positivi e negativi, nelle vittorie e nelle sconfitte. Siamo andati a Wembley 22 volte tra finali e semifinali, quindi non è affatto male. E' un onore e una grande sfida". Sulla possibilità che l'Arsenal faccia il Quadruple, essendo in corsa per tutti i trofei: "Sono in corsa su quattro fronti, a me è riuscito di vincere 4 trofei in una stagione, si va partita dopo partita e vincere aiuta a mantenere alta la fiducia. Tutto è possibile".