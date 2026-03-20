"Il mondo crolla, noi pensiamo alle arti oscure": Guardiola netto in conferenza

Una vigilia diversa da quella che ci si poteva attendere. Domenica Manchester City ed Arsenal si sfideranno nella finale di Coppa di Lega , ma Pep Guardiola ( reduce dall'eliminazione in Champions contro il Real Madrid ) nella conferenza stampa della vigilia ha deciso di non ingaggiare il duello psicologico con il collega Mikel Arteta . Al tecnico dei Citizens è stato chiesto delle 'arti oscure' dei Gunners, una domanda alla quale ha risposto in maniera piccata, spostando il focus su ciò che sta accadendo nel mondo.

City, Guardiola su Arteta e le "arti oscure" dell'Arsenal

Tutto risale al settembre 2024, quando dopo una sfida di Premier League tra City e Arsenal (terminata per 2-2) diversi calciatori del Manchester lamentarono le tattiche utilizzate dagli avversari. Bernardo Silva disse che i giocatori dell'Arsenal avevano spinto "al limite del possibile", mentre John Stones affermò che "interrompevano il gioco, rompendo il ritmo". Fu Kyle Walker, che non è più un citizen ma che lo è stato dal 2017 al gennaio 2025 , a definire le presunte tattiche degli avversari come "arti oscure".

Tirate nuovamente in ballo, Guardiola ha stupito tutti con la sua risposta: "C'è un caos incredibile e nessuno muove un dito. Tutto avviene dietro le quinte. Il mondo sta per crollare e noi siamo ancora qui a parlare di arti oscure". Sul suo rapporto con Arteta, che per anni è stato vice di Pep al City: "Non ho tempo per andare a Londra e non credo che lui abbia tempo per venire a Manchester. Quando eravamo qui insieme ci vedevamo cinque o sei ore al giorno, quindi il rapporto è completamente diverso dopo i suoi cinque o sei anni a Londra. Ma non cercate di creare un conflitto fra me e Mikel".

Lotta in Premier e possibilità Quadruple dei Gunners

Si parla anche della finale di Carabao Cup, ovviamente. Il City affronterà l'Arsenal, coi Gunners primi in Premier e con la squadra di Guardiola che prova a rincorrere: "Vincere la finale potrebbe influenzare la corsa al titolo? Non lo so. L'ho già detto: ovviamente vincere aiuta, ma possiamo vincere la competizione domenica e poi andare male in campionato, oppure può succedere il contrario. Oggi nel calcio moderno ci sono tante partite, tante competizioni, si impara sempre, nei momenti positivi e negativi, nelle vittorie e nelle sconfitte. Siamo andati a Wembley 22 volte tra finali e semifinali, quindi non è affatto male. E' un onore e una grande sfida". Sulla possibilità che l'Arsenal faccia il Quadruple, essendo in corsa per tutti i trofei: "Sono in corsa su quattro fronti, a me è riuscito di vincere 4 trofei in una stagione, si va partita dopo partita e vincere aiuta a mantenere alta la fiducia. Tutto è possibile".