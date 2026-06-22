Maresca al City, il Chelsea guadagna 20 milioni! Tutto pronto per il post Guardiola

Ormai ci siamo: Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del Manchester City . Dopo i dieci anni (e i 20 titoli vinti) con Pep Guardiola , i Citizens hanno scelto da tempo il sostituto e si tratta proprio dell'ex allievo dello spagnolo. L'italiano - il secondo a guidare il club nella storia - ha già raggiunto da tempo l'accordo con il Manchester City. Mancava soltanto la risoluzione del contratto con il Chelsea prima di poter procedere con l'ufficialità: anche questo 'problema' è stato risolto a suon di milioni .

Accordo City-Chelsea per la risoluzione di Maresca

Arrivato nel giugno del 2024, Enzo Maresca ha deciso di lasciare il Chelsea nel gennaio del 2026. Al termine della stagione appena conclusa, il Manchester City lo ha scelto per affidargli la panchina del mentore Pep Guardiola. Dopo aver raggiunto l'intesa sullo stipendio e la durata del contratto con i Citizens, mancava soltanto la risoluzione del contratto con il Chelsea (con cui era legato fino al 30 giugno 2030).

L'accordo è arrivato. Il Manchester City pagherà circa 20 milioni di euro per liberarlo dal Chelsea. Una cifra importante ma un passaggio doveroso e necessario per poter procedere con l'iter che porterà poi all'annuncio ufficiale. Per Enzo Maresca è pronto un contratto triennale fino al 30 giugno 2029.

Il ritorno al City e l'eredità di Guardiola

Dopo Leicester e Chelsea, per Enzo Maresca è pronta una nuova panchina in Premier League. Si tratterà di un ritorno. L'italiano ha allenato l'Under 23 dei Citizens dall'agosto del 2020 al maggio del 2021. Inoltre, il quarantaseienne è stato il vice-allenatore di Pep Guardiola nella stagione 2022/23. In quell'annata, il Manchester City ha conquistato tre trofei: oltre alla Premier League e alla Coppa d'Inghilterra, gli inglesi hanno vinto anche la prima Champions League della propria storia, battendo in finale l'Inter di Simone Inzaghi grazie a un gol dello spagnolo Rodri.