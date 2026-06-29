Maresca al Manchester City, ufficiale: “Per un allenatore è una situazione da sogno”

Le prime parole

"Il Manchester City è un club che conosco molto bene, avere la possibilità di allenare questa squadra è un'opportunità straordinaria per me - ha dichiarato l'ex tecnico del Chelsea -. Il City è una società fantastica, gestita in modo impeccabile. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e mirato. Per un allenatore questa è una situazione ideale. Mi offre la stabilità di cui ho bisogno per svolgere il mio lavoro in modo efficace. Sarà la mia terza esperienza qui, conosco il club, conosco le esigenze e le aspettative. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questa società così speciale, voglio ringraziarle per la fiducia che hanno riposto nelle mie capacità. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare. Voglio vincere, giocare un buon calcio e goderci la pressione nel rappresentare il City".

Il commento del presidente Al Mubarak

Maresca ha allenato nel settore giovanile dei Citizens nella stagione 2020/21 ed è stato assistente di Guardiola nel 2022/23, l'anno del 'triplete' con la vittoria di Premier League, FA Cup e Champions League. "Enzo è una persona che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera da allenatore. Porta con sé una personalità, una passione e un'intelligenza perfettamente in linea con le nostre esigenze - ha evidenziato Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City -. Il suo ritorno in un'organizzazione che condivide appieno la sua ambizione e la sua sete di successo rappresenta quindi un naturale passo in avanti sia per lui che per la società. Enzo eredita una squadra e un'organizzazione calcistica perfettamente adatte a rispecchiare e far evolvere il suo stile di gioco, e non vediamo l'ora di vedere l'impatto che potrà avere nel consolidare ulteriormente i successi del club. Bentornato a casa, Enzo".

L'ad Soriano e i motivi della scelta

"Enzo è stato il candidato migliore tra quelli che abbiamo valutato - ha sottolineato l'ad dei Citizens Ferran Soriano -. Conosciamo la sua personalità e la sua visione di come si dovrebbe giocare a calcio. È un uomo di integrità, carisma e passione. Oltre ai successi ottenuti al Chelsea e al Leicester, il suo curriculum al City parla da sé. Ha gestito la nostra squadra giovanile distinguendosi ed è stato un elemento chiave nella storica stagione del Triplete. Faremo in modo che riceva tutto il necessario per avere successo e non vediamo l'ora di vedere il suo impatto positivo sulla prossima fase di crescita del club".