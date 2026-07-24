Maresca si presenta al City: "Guardiola, è un privilegio". Poi l'annuncio su Rodri

"Voglio dire prima di tutto che è un privilegio prendere il posto di Pep Guardiola, perché il motivo per cui il club ha deciso di puntare su di me è proprio questo. L'ho detto molte volte, considero Pep il miglior allenatore al mondo degli ultimi 20-25 anni. È una sfida. È bello, è un privilegio". Così l'allenatore del Manchester City , Enzo Maresca , nel corso della sua prima conferenza stampa stagionale, a proposito dell'eredità che raccoglie da Pep Guardiola . Alla domanda su cosa lo renda fiducioso di avere successo, Maresca, ha risposto: "Prima di tutto credo che l'organizzazione sia la cosa principale. Questo club e questa organizzazione hanno avuto tre allenatori in 17 anni. Non è normale e non è successo spesso. Sono fiducioso che possiamo continuare a fare un ottimo lavoro e proseguire sulla scia del lavoro svolto negli ultimi 14-15 anni, da quando c'era Roberto Mancini".

Rodri e il mercato

Maresca ha quindi parlato di Rodri e delle voci di mercato per un interesse del Real Madrid. "Prima di tutto devo dire che intorno ai grandi giocatori ci sono sempre speculazioni, quindi non mi preoccupo di questo. Penso sia normale, anche perché ha vinto la Coppa del Mondo, dato che è uno dei migliori giocatori. Credo che ogni allenatore voglia Rodri perché è un giocatore di alto livello. Ma ora, lunedì dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha bisogno di una vacanza, di riposare e recuperare, e poi tornerà con noi", ha dichiarato. Infine a Maresca è stato chiesto cosa pensa della squadra attuale a sua disposizione e quanto lavoro c'è da fare nella finestra di mercato. "Penso che ci sia sempre qualcosa da fare per quello che vogliamo e anche per la dinamica della finestra di mercato. Ci sono probabilmente alcune cose da fare, ma siamo in procinto di farlo", ha concluso.