City, ora è ansia mercato. Il crollo con l'Arsenal spaventa Maresca: pronti 100 mln per Bouaddi

Il gol di Calafiori dopo 23 secondi di gioco, il raddoppio di Havertz al 28', il tris di Odegaard al 48'. Questa la sequenza del crollo in Community Shield del Manchester City di Maresca, che alla prima stagionale ha messo a nudo lo svantaggio dei citizens dai campioni d'Inghilterra in carica. Ora, sulla griglia di partenza della Premier League - al via il 21 agosto con la sfida Arsenal-Coventry (ore 21) - il City medita sugli ultimi interventi concessi dal mercato fino al gong dell'1 settembre. Stando alle ultime indiscrezioni, a Manchester sarebbero prossimi a chiudere la trattativa con il Lilla per il centrocampista franco-marocchino Ayyoub Bouaddi, reduce dalla bella prestazione in Coppa del Mondo con il Marocco che gli ha permesso di farsi una reputazione tra le big d'Europa.