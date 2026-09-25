"Revoca dei titoli", il City trema: colpevole di 114 violazioni su 115! Ecco che può succedere
Novità importanti per quanto riguarda il processo a carico del Manchester City, accusato dalla Premier League di irregolarità finanziare. Secondo quanto riportato dai media inglesi, infatti, i Citizens sono stati riconosciuti colpevoli di 114 su 115 violazioni, ma sono già pronti a presentare appello. Sarebbe questa la decisione del panel indipendente che da fine dicembre 2024 stava deliberando sulla sentenza, ma che non ha ancora deciso le sanzioni contro il club.
Dai conti gonfiati al mancato rispetto delle regole: le accuse contro il Manchester City
La Premier League ha accusato il Manchester City di 115 irregolarità finanziarie, commesse tra il 2009 e il 2018, a cui poi se ne sono aggiunte altre 35 per non aver cooperato con l'indagine, che si è conclusa nel 2023. La squadra inglese avrebbe gonfiato conti, sponsorizzazioni e stipendi, non avrebbe rispettato il Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa né le regole della Premier League. Una serie di infrazioni che avrebbero aiutato i Citizens ad avere un vantaggio competitivo importate sulle altre squadre, accelerando così la crescita del club.
Cosa rischia: paura per il possibile ritiro dei trofei vinti in Premier League
Il Manchester City è stato giudicato colpevole dal panel indipendente, che però non si è ancora espresso in maniera ufficiale. Non è possibile sapere quindi quali saranno le pene che il club inglese subirà. Le possibili sanzioni sono varie, da una semplice multa fino all'espulsione dal campionato, passando per punti di penalizzazione e limitazioni o blocco totale del mercato. Il tutto può essere applicato anche mentre il processo di appello presentato dal club è ancora in corso. A rischio ci sono anche tutte le Premier League vinte negli ultimi anni, che il panel indipendente potrebbe anche decidere di revocare. Un paragone utile per capire la gravità della situazione può essere l'Everton, che aveva subito una penalizzazione di 6 punti in classifica dopo essere stato ritenuto colpevole di una sola infrazione.
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