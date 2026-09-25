"Revoca dei titoli", il City trema: colpevole di 114 violazioni su 115! Ecco che può succedere

Novità importanti per quanto riguarda il processo a carico del Manchester City, accusato dalla Premier League di irregolarità finanziare. Secondo quanto riportato dai media inglesi, infatti, i Citizens sono stati riconosciuti colpevoli di 114 su 115 violazioni, ma sono già pronti a presentare appello. Sarebbe questa la decisione del panel indipendente che da fine dicembre 2024 stava deliberando sulla sentenza, ma che non ha ancora deciso le sanzioni contro il club.

Dai conti gonfiati al mancato rispetto delle regole: le accuse contro il Manchester City La Premier League ha accusato il Manchester City di 115 irregolarità finanziarie, commesse tra il 2009 e il 2018, a cui poi se ne sono aggiunte altre 35 per non aver cooperato con l'indagine, che si è conclusa nel 2023. La squadra inglese avrebbe gonfiato conti, sponsorizzazioni e stipendi, non avrebbe rispettato il Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa né le regole della Premier League. Una serie di infrazioni che avrebbero aiutato i Citizens ad avere un vantaggio competitivo importate sulle altre squadre, accelerando così la crescita del club.