Manchester City sotto indagine, il presidente: "Vogliono fermarci, dimostreremo nostra innocenza"

Le parole di Al Mubarak

"Faccio parte di questo club da 18 anni. Ho avuto il privilegio di stare con te all'Etihad, a Wembley e a Istanbul - scrive Al Mubarak riferendosi a ogni singolo tifoso del Man City -. Questo club è importante per me e voi mi avete dimostrato quanto lo sia per voi. Questo è il motivo per cui oggi vi scrivo. Dopo le indiscrezioni dei media di ieri, molti di voi avranno trascorso la serata rispondendo alle domande e ai messaggi di amici, familiari e colleghi. Io ho detto alla mia famiglia che il processo della Premier League ha ancora molta strada da fare e che la nostra fiducia e la nostra intenzione di dimostrare l'innocenza del club è forte così come lo è sin dall'inizio di tutta questa storia".

La difesa del club

Il numero 1 dei Citizens, dunque, dice che l'inchiesta è ancora in corso e che resta intatto l'ottimismo dei legali, convinti di poter dimostrare l'innocenza della società di fronte alle accuse di aver violato ripetutamente le regole finanziarie. "Ci sono così tante cose che vorrei poter condividere con voi per aiutarvi a capire perché ci sentiamo così sicuri - prosegue Al Mubarak -, ma la stretta riservatezza del processo legale e la nostra determinazione a rispettarlo, in questo momento non mi consente di farlo. Anche questa lettera è stata sottoposta a diversi controlli legali per assicurarsi che tutto rientrasse nei limiti. Ieri alcune persone hanno immediatamente tratto le loro conclusioni, ci sono tanti rumors intorno a noi, ma nulla è cambiato. Abbiamo già affrontato sfide di questo tipo insieme e abbiamo prevalso. C'è tanta gente che vuole fermare il nostro club, ma noi non daremo loro questa opportunità. Sono in arrivo momenti emozionanti da vivere dopo questa pausa internazionale. Saremo ad Anfield tra 15 giorni, poi ospiteremo il Psg in Champions all'Etihad Stadium. Saranno momenti che ci daranno l'opportunità di dimostrare la forza della famiglia del Manchester City".