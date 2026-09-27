Manchester City, l'inferno alle porte: revoca titoli e risarcimento alle squadre. Cosa succede

Le indiscrezioni secondo cui il Man City è stato ritenuto responsabile di 114 delle 115 violazioni contestate nel febbraio 2023 hanno aperto un nuovo capitolo di una storia che potrebbe riscrivere gli ultimi anni. Perché se il verdetto sarà confermato dopo l’inevitabile appello dei Citizens, per il club potrebbe aprirsi un fronte delicatissimo sul piano economico: quello dei risarcimenti richiesti dalle società che ritengono di essere state danneggiate. Arsenal, Liverpool, Man United e Tottenham avevano già preservato nel 2024 il diritto di rivalersi sul City, presentando formali notifiche legali prima della prescrizione. Secondo fonti citate dall’Independent, le richieste dei 4 club potrebbero complessivamente superare i 200 milioni di sterline. E non è detto che siano soltanto loro: diverse altre società hanno già consultato studi legali per capire se esista ancora uno spiraglio, nonostante i termini siano scaduti. Resta da capire se i club presenteranno richieste individuali o se la procedura verrà centralizzata dalla Premier. Ma per cosa potrebbero essere chiesti i danni? Non soltanto per un campionato eventualmente perso, ma per ciò che una posizione diversa in classifica avrebbe potuto generare: premi, diritti televisivi, qualificazioni alla Champions e alle altre competizioni europee, incassi e opportunità commerciali. Man United e Liverpool hanno un elemento immediatamente quantificabile: i Red Devils finirono secondi dietro al City nel 2011-12 e nel 2017-18, i Reds nel 2013-14. Ma il conto potrebbe non fermarsi a quelle stagioni. Il City si è qualificato alla Champions in ogni annata dal 2009-10 al 2017-18 e i club potrebbero rivendicare anche una “ loss of chance ”, ovvero il valore delle opportunità perse.