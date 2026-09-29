"Giustizia sportiva inesistente, titoli non reali. E i controlli?": Pochettino durissimo sul City

Mauricio Pochettino, oggi alla guida della nazionale maschile degli Stati Uniti, ha commentato il verdetto relativo alle accuse finanziarie rivolte al Manchester City. Secondo quanto emerso in questi giorni, il club sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 delle 115 violazioni contestate dalla Premier League, relative al periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Le sanzioni non sono ancora state definite e il City ha sempre respinto le accuse, con un possibile ricorso all'orizzonte. Il ct ha espresso così le proprie perplessità sull'impatto che questa vicenda potrebbe avere sulla storia recente del calcio inglese.