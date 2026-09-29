"Giustizia sportiva inesistente, titoli non reali. E i controlli?": Pochettino durissimo sul City
Mauricio Pochettino, oggi alla guida della nazionale maschile degli Stati Uniti, ha commentato il verdetto relativo alle accuse finanziarie rivolte al Manchester City. Secondo quanto emerso in questi giorni, il club sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 delle 115 violazioni contestate dalla Premier League, relative al periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Le sanzioni non sono ancora state definite e il City ha sempre respinto le accuse, con un possibile ricorso all'orizzonte. Il ct ha espresso così le proprie perplessità sull'impatto che questa vicenda potrebbe avere sulla storia recente del calcio inglese.
L'ex Tottenham: "È molto difficile capire quale debba essere la punizione"
L'allenatore argentino ha sottolineato soprattutto la difficoltà di stabilire una sanzione capace di rimediare a quanto accaduto negli anni oggetto dell'indagine. "È molto difficile, quando su 115 capi d’accusa si viene giudicati colpevoli di 114, capire quale debba essere la punizione affinché sia equa", ha dichiarato Pochettino. Il tecnico ha poi ricordato anche come "Nottingham Forest o Everton, hanno violato le regole ma hanno ricevuto sanzioni diverse, come penalizzazioni in classifica o multe".
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