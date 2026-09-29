Terremoto City, "colpevole su tutto!": un miliardo nascosto in 9 anni, comunicato ufficiale e replica

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate: una Commissione indipendente ha dichiarato il Manchester City colpevole di tutte le 115 accuse che la Premier League gli aveva mosso . La Commissione, al termine di un lungo processo, ha stabilità che il club inglese tra il 2009 e il 2018 abbia gonfiato artificialmente i ricavi e ridotto i suoi costi per oltre 900 milioni di sterline . In pratica, se i Citizens avessero presentato i documenti fiscali in maniera corretta, avrebbero sforato (e di molto) i limiti finanziari imposti dalla Premier League e dalla UEFA. Le sanzioni non sono ancora state decise, e ora il club inglese ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso.

Il comunicato della Premier League

"Una Commissione indipendente ha dichiarato il Manchester City FC colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League in un periodo di nove stagioni, e la maggior parte delle accuse relative alla mancata collaborazione con l'indagine della Lega.

La Commissione indipendente ha rilevato che tra le stagioni 2009/10 e 2017/18 il Manchester City:

Ha stipulato contratti 'finti' (che travisavano il vero accordo tra le parti) con diversi suoi partner commerciali, oltre a fare affidamento su accordi 'finti' con altri, per gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurre i costi

(che travisavano il vero accordo tra le parti) con diversi suoi partner commerciali, oltre a fare affidamento su accordi 'finti' con altri, per gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurre i costi Ha presentato conti errati e nascosto la vera situazione finanziaria ai revisori e ai regolatori calcistici

ai revisori e ai regolatori calcistici Ha violato in modo significativo sia i limiti di spesa della Premier League che della UEFA

Durante l'indagine della Premier League, ha commesso molteplici violazioni dei propri doveri di cooperazione e di massima buona fede verso la Lega (tre delle quattro presunte violazioni sono state confermate)

La Commissione indipendente ha rilevato che il Manchester City aveva stipulato accordi commerciali 'finti' con diversi suoi sponsor durante il periodo, che facevano parte di uno schema di finanziamento mascherato, secondo cui queste società erano tenute a pagare solo una parte delle relative spese di sponsorizzazione. Il resto fu finanziato dalla Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), proprietaria del club. Come parte del progetto, furono stipulati ulteriori accordi 'finti', finanziati dall'ADUG, per permettere al club di registrare spese operative inferiori a quelle effettivamente sostenute, oltre a un accordo circolare 'finto' con Fordham, un'entità che acquistò i diritti d'immagine dei giocatori del club, finanziato dall'ADUG. Lo scopo di questi schemi si è scoperto essere quello di gonfiare artificialmente i ricavi del club e ridurre i suoi costi di oltre £900 milioni durante il periodo interessato, per apparire conformi alle regole finanziarie. La conseguenza di ciò, come ha rilevato la Commissione, è stata che il club ha presentato conti errati e ha nascosto la vera situazione finanziaria ai revisori e ai regolatori calcistici. La Commissione ha concluso che 'con la sua condotta il club intendeva chiaramente aggirare le regole della PL'.

Di conseguenza, il Manchester City non ha riportato in modo accurato le proprie entrate e spese ai fini delle Regole di Redditività e Sostenibilità della Premier League e delle Regole UEFA sulle Licenze dei Club e del Fair Play Finanziario. La Commissione ha rilevato che, se tutti gli accordi rilevanti fossero stati riportati correttamente nei conti del club, ciò avrebbe violato in modo molto sostanziale sia i limiti di spesa della Lega che quelli della UEFA. Inoltre, durante l'indagine quadriennale condotta dalla Premier League, il club ha commesso molteplici violazioni dei suoi doveri di cooperazione e della massima buona fede verso la Lega. La Commissione ha concluso che il club aveva 'compiuto sforzi concertati per fermare e ostacolare l'indagine della PL'.

Ora che le accuse sono state provate, la questione della sanzione sarà affrontata separatamente in un'ulteriore udienza con la Commissione indipendente. In conformità con le regole della Premier League, quell'udienza rimarrà privata e riservata fino a quando non sarà consentita la pubblicazione dell'esito. Il club ha il diritto di fare ricorso contro le conclusioni della Commissione indipendente e ha tempo fino a venerdì 2 ottobre per esercitare tale diritto. L'intenzione del Consiglio della Premier League è che l'intero processo (inclusi eventuali ricorsi e la pubblicazione delle decisioni pertinenti) venga concluso il prima possibile".