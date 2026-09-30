Carragher duro: "Nessuno guarderà più il City allo stesso modo. Se fossi De Bruyne..."
"Se fossi un ex giocatore del Manchester City sarei furioso ed è così che mi sento in questo momento. Deve essere molto difficile per loro vedere tutto ciò che sta succedendo e quasi sentire che parte della loro carriera avrà un asterisco". A dirlo è Jamie Carragher, invitato a rispondere sulla clamorosa sentenza della Premier League che ha dichiarato i citizens colpevoli di 114 accuse contestate nel periodo 2009-2018, quando il club di proprietà del City Football Group avrebbe messo in piedi un sistema di finanziamento occulto al fine di contabilizzare uscite inferiori a quelle effettivamente sostenute. Una sentenza che ha scosso il mondo del calcio, considerati tutti i possibili scenari futuri che vedono il club esposto al rischio di espulsione dalla Premier League e perfino della revoca dei titoli conquistati. Queste le parole dell'ex difensore del Liverpool, che ha menziato l'ex City Kevin De Bruyne, oggi in forza al Napoli: "Penso a Kevin De Bruyne, che è uno dei più grandi giocatori che abbia mai visto. Avrebbe potuto giocare per qualsiasi squadra del mondo e sarebbe stato comunque uno dei migliori giocatori. È stato fantastico".
Carragher: "Nessuno guarderà ai titoli allo stesso modo"
E ancora: "De Bruyne ha scelto di rappresentare il Manchester City. Ora, uno di quei motivi che potrebbe averlo portato a scegliere il City forse forse era legato allo stipendio - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Che forse è stato gonfiato a causa della situazione intorno a Man City e di ciò di cui sono stati accusati. Penso che i titoli del Manchester City che hanno vinto in questo periodo, o trofei, dovrebbero essere revocati. Se dovessero essere assegnati ad altri club sarebbe diverso. Ma quello che il Manchester City ha fatto è che non hanno solo ferito i propri giocatori: ora nessuno guarderà i loro trofei e medaglie ora allo stesso modo... Non so come i proprietari possano continuare nel calcio inglese".
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