Manchester City, ecco il ricorso contro la Premier: "Noi innocenti, ci sono le prove"

Come già annunciato, il Manchester City ha confermato di aver presentato alle ore 19 di ieri, giovedì 1° ottobre, il ricorso contro il parere della commissione della Premier League, che ha ritenuto il club colpevole di tutte le violazioni delle norme finanziarie contestate e relative al periodo che va dal 2009 al 2018.

Il comunicato del club

"La ferma posizione del club è che, per molteplici motivi, il parere contiene chiari errori sostanziali, di diritto, di principio e di fatto, e non è affidabile - si legge nella nota del City -. Il club è innocente rispetto alle accuse formulate dalla Premier League ed esiste un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il giusto processo e siamo necessariamente limitati in ciò che possiamo aggiungere fino a quando tutti i procedimenti non saranno conclusi".

La Football Association: "Stiamo esaminando attentamente"

Intanto sulla vicenda è arrivata la posizione della Football Association, la Federcalcio inglese, a detta della quale "la decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l'integrità del gioco. Stiamo esaminando attentamente la decisione e le sue implicazioni e intraprenderemo le azioni opportune laddove necessario. Poiché i procedimenti tra la Premier League e il Manchester City sono ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Continueremo, tuttavia, a monitorare attentamente gli sviluppi".