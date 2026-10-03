“Vi togliamo i soldi”, il City minaccia l’Inghilterra: in ballo miliardi di euro di investimenti

Il caos attorno al Manchester City continua. Il club inglese ( che ha già fatto ricorso ) è stato ritenuto colpevole da una commissione indipendente di ben 114 su 115 accuse finanziarie. I Citizens avrebbero gonfiato i conti per 900 milioni di euro al fine di aumentare la competitività del club ed evitare i paletti economici imposti da Premier League e Uefa. Una sentenza storica, che ora rischia di portare a un'altrettanto storica sanzione. Una situazione che però, secondo quanto riportato dal The Telegraph, non è piaciuta agli Emirati Arabi Uniti , che ora stanno minacciando il governo inglese .

Manchester City, gli UAE minacciano l'Inghilterra: miliardi di euro in bilico

Il governo inglese ha intenzione di costruire un nuovo hub tecnologico tra Oxford e Cambridge, con l'intenzione di farlo diventare un concorrente della Silicon Valley americana. Un progetto molto ambizioso e altrettanto costoso, per cui l'Inghilterra ha già stanziato 500 milioni, che però non basteranno. Serviranno miliardi e miliardi di investimenti privati e gli Emirati Arabi Uniti, che in passato hanno già investito moltissimo in Gran Bretagna, si sono detti pronti a farlo. O quantomeno, si erano.

Perché da qui nasce il problema con il Manchester City. Il proprietario del club è Mansour bin Zayed Al Nahyan, nonché fratello del presidente dell'UAE. Per questo Abu Dhabi avrebbe minacciato l'Inghilterra di tagliare i fondi nel caso in cui il processo contro il club di calcio dovesse finire con una pesante condanna. Una minaccia pesante per il governo inglese e il primo ministro Andy Burnham, ex sindaco di Manchester che ha ottimi rapporti con il City Group e gli Emirati.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE