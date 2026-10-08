City, parla Haaland: "Dobbiamo restare uniti”. E Guardiola è atteso all’Etihad: ecco per quale sfida

Il Manchester City prova a guardare avanti, ma il rumore di fondo resta inevitabile. Le vicende giudiziarie legate alle 114 violazioni del fair play finanziario contestate dalla Premier League , i procedimenti e il verdetto che ha scosso l'ambiente continuano a rappresentare una presenza ingombrante attorno al club. In campo, però, Haaland ha scelto una strada diversa: quella della compattezza, della fiducia e della necessità di pensare al calcio giocato. "Dobbiamo restare uniti, sostenerci a vicenda e mantenere un atteggiamento positivo", ha spiegato il bomber norvegese. Parole che arrivano in un momento particolare per i Citizen e che assumono un significato ancora più forte alla luce di ciò che sta accadendo fuori dal terreno di gioco. La squadra di Maresca è chiamata a concentrarsi sui prossimi appuntamenti, a partire dalla trasferta di Anfield contro il Liverpool, mentre sullo sfondo cresce l'attesa per una serata destinata ad avere un significato speciale con il ritorno di Guardiola all'Etihad in Champions League.

Haaland predica unità: "Dobbiamo restare positivi"

Il norvegese non entra direttamente nel merito delle vicende extracampo, ma il suo messaggio appare chiaro. Dopo il ritorno dagli impegni con la Nazionale, Haaland ha parlato al sito ufficiale del club insistendo sulla necessità di rimanere compatti e di non perdere il sorriso. "Qualunque cosa accada nella vita, dobbiamo sempre sorridere. Dobbiamo restare positivi, guardare avanti, cercare di vincere le partite, goderci il momento e portare a casa la vittoria", ha detto l'attaccante. Una filosofia che Haaland vuole trasferire soprattutto sul campo. Il primo banco di prova sarà Anfield, una sfida che il centravanti conosce bene e che considera sempre speciale. "Credo che i nostri tifosi avranno modo di divertirsi", ha dichiarato con la consueta sicurezza.

Del resto, il legame tra Haaland e il Manchester City va oltre i numeri. In cinque stagioni il norvegese ha realizzato 169 gol in 205 partite , diventando uno dei simboli della squadra. E il rapporto con Manchester affonda le radici anche nella storia familiare: suo padre Alf-Inge ha vestito la maglia del City tra il 2000 e il 2002, mentre Erling ha trascorso nel Regno Unito una parte importante della propria infanzia. "Tengo molto al City e ai tifosi perché sono un tifoso anch'io: sento di condividere le stesse emozioni con loro", ha raccontato. Domenica, ad Anfield, l'obiettivo sarà difendere il primato in Premier League. Poi, però, gli occhi torneranno inevitabilmente sull'Etihad.

Guardiola torna a casa: all'Etihad per il Psg

A cinque mesi dall'ultima volta, Guardiola potrebbe rimettere piede nello stadio che per dieci anni è stato casa sua . Secondo quanto riportato dai media inglesi, il tecnico catalano dovrebbe essere presente il 14 ottobre in tribuna per assistere alla sfida di Champions League tra il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Sarebbe la prima apparizione di Pepe all'Etihad da quando ha lasciato il club e, soprattutto, arriverebbe in una fase particolarmente delicata per i Citizens. La gara contro il Psg rappresenterà infatti uno dei primi grandi appuntamenti europei dopo il verdetto relativo alle contestazioni sul fair play finanziario.

Guardiola, del resto, non ha mai nascosto il proprio legame con il Manchester City. Dopo la decisione sul caso, l'ex allenatore ha affidato ai social un messaggio inequivocabile di vicinanza al club: "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City in tutto il mondo sappia che sono qui, più che mai". E ancora: "Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff e dei nostri tifosi. Supereremo tutto questo insieme". Ora potrebbe tornare proprio lì, all'Etihad, da spettatore. Dalla tribuna Guardiola potrebbe osservare la sua vecchia squadra affrontare il Psg, mentre Haaland e compagni proveranno a trasformare in campo il messaggio lanciato dal loro bomber: restare uniti, pensare al calcio e andare avanti .