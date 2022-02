Cristiano Ronaldo furioso con Rangnick: una talpa svela tutto

È uno dei periodi peggiori nella carriera di Cristiano Ronaldo e sembra che tutti ne conoscano ogni singolo dettaglio privato. Secondo Gary Neville non si tratta di una coincidenza: c'è una talpa nello spogliatoio del Manchester United e lui sa anche di chi si tratta. Sarebbe da imputare alla presunta talpa anche l'ultima fuga di notizie in casa Red Devils che ha rivelato la reazione furiosa di Ronaldo nei confronti di Ralf Rangnick. L'ex tecnico del Lipsia, arrivato a Old Trafford alla fine di novembre per sostituire Ole Gunnar Solskjaer, non è riuscito a migliorare le prestazioni della squadra. Come riporta As, il campione portoghese ritiene che il tedesco non sia all'altezza del Manchester United. A peggiorare le cose, le ultime parole del tecnico sul cinque volte Pallone d'Oro, che non hanno fatto altro che peggiorare una situazione già tesa.