Cristiano Ronaldo Jr deriso da un giovane tifoso: "Tornatevene alla Juve"

È bufera in Inghilterra per un video con protagonista, suo malgrado, Cristiano Ronaldo Jr. Il figlio del campione portoghese è stato ripreso in un video diventato ben presto virale. Cristianinho, 11 anni, sta ripercorrendo le orme del famoso papà in tutto e per tutto: dopo aver vestito la maglia delle giovanili di Real Madrid e Juventus, la scorsa settimana ha firmato ufficialmente anche per l'accademia del Manchester United. Era stata Georgina Rodriguez a pubblicare su Instagram la foto del ragazzino che mostra con orgoglio la maglia numero 7 dei Red Devils. Ma la polemica era dietro l'angolo. Sui social è diventato virale un video in cui il giovane giocatore viene deriso da un coetaneo, che poi ha pubblicato il video su Tik Tok.