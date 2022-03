The Sun: "Ronaldo sempre più intenzionato a lasciare lo United"

Secondo il The Sun, Cristiano Ronaldo parrebbe essere sempre più intenzionato a lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il fuoriclasse portoghese avrebbe avuto dei colloqui con l'agente Mendes per parlare del suo futuro. Lo stesso agente pare abbia cercato di calmarlo dopo non essere stato convocato per il derby contro il Manchester City, esclusione che rappresenterebbe il motivo per cui il suo addio parrebbe sempre più probabile. Mendes, comunque, gli avrebbe detto di rifletterci bene prima di prendere una decisione simile. Ma ormai tutto farebbe pensare a un addio a fine campionato, specialmente se la squadra non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League. Ronaldo, ad agosto, ha firmato un contratto biennale con i Red Devils, ma finora sta deludendo le aspettative.