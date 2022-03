Mirror: "Pogba non rinnoverà con il Manchester United"

Secondo il Daily Mirror, Paul Pogba non rinnoverà con il Manchester United. Il contratto dell'ex centrocampista della Juventus con gli inglesi scade a giugno e il suo personal trainer avrebbe assicurato che non prolungherà la sua permanenza nel club dove è cresciuto. Il francese, inoltre, non avrebbe ancora deciso quale potrebbe essere la sua prossima destinazione (tra i club interessati ci sarebbero anche i torinesi). Rangnick aveva quasi anticipato a gennaio che Pogba non avrebbe rinnovato il contratto, ma che avrebbe giocato con i Red Devils fino al termine della stagione per dimostrare di essere un giocatore d'elite.